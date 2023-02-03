В GNT Group утверждают, что кредиторы по всем признакам начали рейдерский захват их бизнеса

С началом работы "зернового коридора" у GNT Group возникли стабильные перспективы погашения долга перед компаниями Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners. Но в конце декабря 2022 года кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату группы компаний.

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Такую позицию в интервью Бизнес Цензору высказали Владимир Науменко и Сергей Гроза – владельцы GNT Group .

"Еще в первой половине декабря мы говорили о реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNP Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности… А в конце декабря кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании", – отметил Сергей Гроза.

По словам бизнесменов, в 2019 году компания получила кредит в $ 75 млн от ACP под залог корпоративных прав компании. Их стоимость в разы превышала этот кредит. А в 2021 году был взят кредит у Innovatus на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Погашение кредитов было усложнено из-за войны с Россией. Возможности расчетов появились с началом работы "зернового коридора". Но в конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов.

Как отмечают владельцы, Argentem и Innovatus начали применять принудительное взыскание задолженности с группы компаний только тогда, когда терминал стал ценным активом, а Одесский порт стал одним из немногих трудоспособных украинских портов.

По словам Сергея Грозы, за шесть месяцев работы зернового коридора через терминал GNT Group в Одесском морском торговом порту было перевалено около 1,5 млн тонн зерновых. Что, по его мнению, и стало интересно хедж-фонду ACP или, скорее, третьей стороне – потенциальному покупателю.

"Даже в 2020 году стоимость только терминала превышала сумму кредита более чем в три раза. При том, что на рынке было чрезмерное предложение перевалочных емкостей. Сейчас немало терминалов пострадали. Ставки выросли. Мультинациональные компании не входят на наш рынок. Поэтому цена компании, которая еще и торгует зерновыми, все равно выше совокупного долга. Кредиторы с Каймановых островов могут заработать больше, даже с учетом юридических расходов, продав непрозрачным способом GNT Group", – предположил Владимир Науменко.

При этом, по информации Науменко, компания готова погашать кредиты любым цивилизованным способом. GNT Group даже предлагала кредиторам два варианта.

"Во-первых, за счет текущей коммерческой деятельности. В декабре 2022 года мы предложили выплачивать кредиторам часть нашей ежемесячной прибыли. Во-вторых, параллельно мы предложили совместно и прозрачно искать инвестора или покупателя для нашего бизнеса или его части", – рассказал бизнесмен.

По словам Грозы, некоторые игроки рынка в приватных беседах говорили о том, что им от посредников поступали предложения рассмотреть покупку GNT Group. Речь шла также о возможности продажи иностранным компаниям.

"Пока больше не готов об этом говорить. Мы сейчас проверяем всю информацию", – сообщил он.

Также бизнесмены отметили, что отгрузка зерновых в порту из терминала идет под контролем профессионалов GNT Group и обеспечивает бесперебойную работу "зернового коридора". "Ни господин Паттон, ни незаконно назначенные им по реестрам в компании украинские юристы с нулевым опытом работы на логистическом рынке не осуществляют эту деятельность", – сказал Владимир Науменко.

Как ранее сообщалось в GNT Group , для недопущения блокирования работы зернового терминала компания обжалует в судах имеющиеся на сегодняшний день незаконные решения регистраторов и судов, инициированных ACP. Владельцы группы считают, что кредиторы пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне.

В январе 2023 стало известно, что "Кернел" подписал соглашение с кредиторами об освобождении от погашения до 30 июня 2023 года двух траншей гарантированных кредитов по $300 млн каждый. Отсрочка платежей по долгам требуется из-за сложностей, связанных с российским вторжением в Украину.

В октябре прошлого года "Нибулон" приступил к аудиту компании и реструктуризации долгов. Общая сумма задолженности компании финансовым учреждениям, включая Международную финансовую корпорацию и ЕБРР, составляет около $500 млн.