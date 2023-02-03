В GNT Group стверджують, що кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення їхнього бізнесу

З початком роботи "зернового коридору" у GNT Group виникли стабільні перспективи погашення боргу перед компаніями Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners. Але наприкінці грудня 2022 року кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення групи компаній.

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Таку позицію в інтерв’ю Бізнес Цензору висловили Володимир Науменко та Сергій Гроза – власники GNT Group.

"Ще в першій половині грудня ми говорили про реструктуризацію боргових зобов'язань, щоб не втратити робочий капітал GNP Group, що призвело б до зниження показників її діяльності… А наприкінці грудня кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення компанії", – зазначив Сергій Гроза.

За словами бізнесменів, у 2019 році компанія отримала кредит в $75 млн від ACP під заставу корпоративних прав компанії. Їх вартість в рази перевищувала цей кредит. А в 2021 році було взято кредит у Innovatus на $20 млн під заставу подвійного покриття зерном та корпоративними правами. Погашення кредитів було ускладнено через війну з Росією. Можливості розрахунків з’явились з початком роботи "зернового коридору". Але у кінці грудня кредитори, у розпал роботи "зернового коридору", несподівано розпочали примусове стягнення боргів.

Як наголошують власники, Argentem та Innovatus почали застосовувати примусове стягнення заборгованості з групи компаній лише тоді, коли термінал став цінним активом, а Одеський порт став одним із небагатьох працездатних українських портів.

За словами Сергія Грози, за шість місяців роботи зернового коридору через термінал GNT Group у Одеському морському торговому порту було перевалено близько 1,5 млн тонн зернових. Що, на його думку, й стало цікавим для хедж-фонду ACP чи, скоріше, третьої сторони – потенційного покупця.

"Навіть у 2020 році вартість лише терміналу перевищувала суму кредиту більше ніж утричі. При тому, що на ринку була надмірна пропозиція перевалочних ємностей. Зараз чимало терміналів постраждали. Ставки зросли. Мультинаціональні компанії не входять на наш ринок. Тому ціна компанії, яка ще й торгує зерновими, все рівно вища сукупного боргу. Кредитори з Кайманових островів можуть заробити більше, навіть з урахуванням юридичних витрат, продавши непрозорим способом GNT Group", – висловив припущення Володимир Науменко.

При цьому за інформацією Науменка, компанія готова погашати кредити будь-яким цивілізованим способом. GNT Group навіть пропонувала кредиторам два варіанти.

"По-перше, за рахунок поточної комерційної діяльності. У грудні 2022 року ми запропонували виплачувати кредиторам частину нашого щомісячного прибутку. По-друге, паралельно ми запропонували спільно та прозоро шукати інвестора чи покупця для нашого бізнесу чи його частини", – розповів бізнесмен.

За словами Грози, деякі гравці ринку в приватних бесідах говорили про те, що їм від посередників надходили пропозиції розглянути покупку GNT Group. Йшлося також про можливість продажу іноземним компаніям.

"Поки що більше не готовий про це говорити. Ми зараз перевіряємо всю інформацію", – повідомив він.

Також бізнесмени зазначили, що відвантаження зернових в порту з терміналу йде під контролем професіоналів GNT Group та забезпечує безперебійну роботу "зернового коридору". "Ні пан Паттон, ні незаконно призначені ним за реєстрами в компанії українські юристи з нульовим досвідом роботи на логістичному ринку не здійснюють цю діяльність", – сказав Володимир Науменко.

Як раніше повідомляли в GNT Group, для недопущення блокування роботи зернового терміналу компанія оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів та судів, які ініційовані ACP. Власники групи вважають, що кредитори намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні.

У січні 2023 року стало відомо, що "Кернел" підписав угоду з кредиторами про звільнення від погашення до 30 червня 2023 року двох траншів гарантованих кредитів по $300 млн кожен. відстрочка платежів за боргами потрібна через складнощі, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

У жовтні минулого року "Нібулон" розпочав аудит компанії та реструктуризацію боргів. Загальна сума заборгованості компанії фінансовим установам, включаючи Міжнародну фінансову корпорацію та ЄБРР, складає біля $500 млн.