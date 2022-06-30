Восемь тысяч обедов в сутки: как фонд “Мирное небо” 4 месяца под обстрелами кормит харьковчан

После 24 февраля многие украинцы забыли о своих мирных планах и посвятили себя новым задачам, которые помогают приблизить нашу победу над российским злом

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Герой нашего нового материала в спецпроекте “Бизнес работает”, который создается в партнерстве с компанией Киевстар, до войны был успешным ресторатором, и вместе с партнером планировал расширяться и масштабироваться в этой отрасли. Но после 24 февраля Алексей Ломский перестал брать у людей деньги за еду. Вместе с партнерами они организовали в Харькове благотворительный фонд “Мирное небо”, и стали бесплатно кормить нуждающихся горожан. Сейчас они ежедневно готовят порядка 8,5 тысяч порций еды в день. Об этом и многом другом - в нашем интервью.

- Алексей, чем вы занимались до 24 февраля, и как появился фонд “Мирное небо”?

- До войны мы занимались ресторанным бизнесом. С партнером Станиславом Любимским мы основали большой популярный ресторан “Небо”. У нас также были американская и неаполитанская пиццерии, отдельно занимались продажей оптом и в розницу продуктов питания и морепродуктов. Также у нас было производство, где готовили горячие завтраки и обеды для элитных детских садов и школ в Харькове.

Основной объем продаж приходился на пятницу, субботу и воскресенье, так как наибольшие наши предприятия находятся в крупных ТРЦ Харькова. Обеды для детей готовились в цеху на 320 квадратов, а на кухне площадью 170 кв м делали заготовки для наших ресторанов.

Наши холодильные камеры всегда были заполнены продуктами питания. Поэтому уже через два дня после начала войны мы начали кормить всех нуждающихся. И первое время наши гуманитарные обеды состояли из дорогих продуктов, которые были закуплены для ресторанов, - стейки, утиные грудки, стейки из тунца и т.д. А в пиццериях стали выпекать хлеб.

Сразу сработал принцип сарафанного радио: о том, что мы готовим бесплатную еду, узнало много харьковчан. Так мы стали волонтерами.

- Вы как-то перестраивали работу команды?

- К сожалению, на момент вторжения из всего нашего коллектива, численностью в 100 человек, осталось всего четыре сотрудника (шеф-повар, заготовщик, повар и посудомойщик). Но это нормально - женщины были просто обязаны уехать, чтобы спасти своих детей. Мы с партнером поступили так же . Вывезли наших жен и детей за границу, выдохнули. И после этого приступили к реализации нашего нового волонтерского проекта.

Сначала все было очень спонтанно. Мы начали собирать новый коллектив: он отличался от довоенного тем, что вместо профессиональных поваров, к нам пришли работать бывшие провизоры, работники банковской системы, закройщики обуви. Главное, что первое время требования к пище не были так высоки, как были к ресторану “Небо” в гражданской жизни. Потому благодаря хорошему оборудованию и человеку со знаниями шеф-повара нам удалось из этих людей собрать кухню и организовать производство.

- Когда у вас появилось понимание, что вам нужно налаживать процессы внутри благотворительной организации и юридически ее оформлять? Ведь можно сказать, что первый месяц многие принимали хаотические решения.

- Буквально в самом начале к нам присоединился Сергей Чубуков - он стал третьим партнером в фонде. Сергей сказал, что вывез семью в безопасное место и готов помогать. У него был грузовой автобус, и это то, что нам было нужно, чтобы развозить еду. Сергей взял на себя всю логистику: доставлял еду людям, строил маршруты. Позже, после встречи с губернатором области, нам начали поставлять мясо, картошку, крупы и т.д. Скоро мы вышли на какие-то колоссальные объемы - от 4 до 6 тысяч обедов в день. Это были уже тонны еды в день! Поэтому нам срочно нужно было упорядочивать склады, все планировать.

- Как это - находить склады, оформлять переезд, когда город находится под постоянными обстрелами?

- Очень было напряженно. Особенно запомнилась последняя неделя перед Пасхой, когда русские будто сорвались с цепи и начали уничтожать район, где мы находились. Мы дважды тушили пожары в наших комплексах и даже попали в новости. Как говорят военные, после этого нам нужно дать звание участника боевых действий (смеется).

Команда "Мирного неба" успевала кормить людей и тушить пожары на производстве

- Насколько харьковское бизнес-сообщество начало кооперироваться между собой?

- К сожалению, практически все пришлось делать самостоятельно. Была помощь от губернатора, полиции. Начальник полиции сразу вышел с нами на контакт и экипажи патрульных очень долгое время развозили нашу еду. Они рисковали, но довозили еду и продукты в самые опасные районы.

- Как вы заботитесь о своих сотрудниках?

- Сейчас у нас официально трудоустроены 117 человек - все они получают «белую» зарплату и платят налоги. Благодаря этому у людей есть определенная уверенность в завтрашнем дне . Первое время мы давали им неограниченное количество продуктовых наборов и они кормили соседей в своих домах. А с безопасностью получилось как-то просто - сотрудники смотрели на меня и Станислава. Если мы бежали в подвалы, то и они за нами. А если мы продолжали работать, то они все также находились на местах. Они считали, что мы знаем, что делаем.

- Как команда выдерживает психологически?

- Мне нравится выражение: не нужно заставлять людей любить море, а нужно найти тех, кто его уже любит. По такому принципу и был подобран коллектив, но не для моря, а для “Неба”. И эти люди стали частью благотворительного фонда “Мирное небо”. Однажды мы собрали весь коллектив, чтобы поблагодарить за их работу. Я выступал с этими словами благодарности, но люди наоборот благодарили нас. Они были рады, что не сидели в подвалах и не сходили с ума. Мы каждый день были заняты и полезны. А то, что эти люди помогали своим соседям, - они стали настоящими героями.

- Как война изменила ваш распорядок дня?

- До войны я каждый день вставал в 6 утра. После вторжения россии стал просыпаться на час раньше, ведь именно в 5 начались тогда бомбежки. Утром я на микроавтобусе собирал сотрудников и отвозил на работу. Первую часть дня вел переговоры, договаривался про продукты, а после - сам их развозил. Вечером развозил всех по домам. Я был постоянно в контакте с коллективом, что нас очень сблизило.

Коллектив фонда очень сплотился с момента основания

- Вы хотите расширить свою деятельность. На сегодняшний день какие направления вы уже запустили в работу?

- Сейчас у нас есть три кухни, где готовят до 9 тысяч обедов в сутки. В большинстве случаев мы готовим для гражданских людей, так как они сейчас максимально незащищённые. Если для военных фондами и государством выделяются деньги, то с мирными жителями сложней. Поэтому мы взяли на себя миссию заботиться о них. Также мы доставляем около тысячи пакетов адресной помощи. В этих пакетах подсолнечное масло, мука, крупа, тушенка и разные другие продукты.

За 4 месяца мы уже смогли оптимизировать свою работу. Сейчас у нас есть свой колл-центр, где работает 8 человек. Мы смогли его подключить через Виртуальную мобильную АТС, помог Киевстар . Мы хотим тратить деньги разумно, не разбрасывая их. Поэтому и связь для сотрудников, и АТС подключали у Киевстар – там хорошие предложения для таких организаций, как мы. Да и вообще связь сейчас – это важно. И с командой, и с родными. Я по себе знаю, как это, когда близкие в опасном районе, а ты пытаешься к ними дозвониться. Спасибо тем, кто своей работой дает нам эту возможность.

Быть на связи с близкими, командой и клиентами – очень важно. Особенно – в кризисных ситуациях. Как на выгодных условиях организовать связь со всеми работниками компании, независимо от того, где они сейчас – в Украине или за рубежом – и подключить Виртуальную мобильную АТС для организации колл-центра или отдела продаж, которые могут работать даже удаленно – узнайте у специалистов Киевстар Бизнес. В условиях военного времени использование АТС первые два месяца после подключения – без оплат. Пусть ваш БИЗНЕС РАБОТАЕТ

Про колл-центр. Операторы ежедневно принимают до 1,5 тыс. заявок. Эту информацию мы собираем и систематизируем для дальнейшей работы с разными фондами, в том числе и иностранными. Там ее проверяют и уже по итогу предоставляют помощь.

Благодаря такому финансированию, мы покупаем продукты, средства гигиены и т.д, и далее распределяем по заявкам. И мне кажется очень важным сейчас правильно использовать полученную помощь – закупать то, что нам нужно, у украинских компаний, у малого и среднего бизнеса, который продолжает работать здесь, в Украине, и должен платить налоги, кормить свои семьи .

Скоро мы запустим CRM-систему, которая позволяет систематизировать информацию всех благотворительных организаций, чтобы не происходило накладок и дублирования помощи. Сейчас мы создали сайт на 7-ми языках с полной отчетностью, чтобы наши партнеры видели, что мы получили, а что раздали.

- Какие направления работы фонда вы для себя видите дальше?

- Наш фонд запланировал 4 основных вида деятельности. Первый - гуманитарная кухня. Мы планируем запустить 15 социальных кухонь в Харькове, чтобы ежедневно готовить 20- 25 тысяч бесплатных обедов, так как мы понимаем, что когда война закончится, многие перестанут кормить людей. А такие кухни должны работать. Мы сейчас ведем переговоры с городской властью для того, чтобы нам выделили для них помещения. Важно, чтобы это была коммунальная собственность с нулевой арендой. Мы сами их оборудуем и обеспечим персоналом.

Второе направление - мы хотим восстановить до европейского уровня 10 разрушенных школ, провести ремонт спортивных площадок там. В наших планах отремонтировать порядка 10 таких залов. У нас есть договоренность с баскетбольной ассоциацией и со школой “Динамо” о тренерской помощи. То есть это будет выглядеть как спортивная секция, работающая после окончания занятий в школе – после 14 часов. Бесплатно заниматься там с профессиональными тренерами будут 10 тысяч детей. А также 30 тысяч жителей смогут там же бесплатно заниматься спортом, когда школы не работают.

Третье направление - создание дома малютки на 450- 500 детей. Для него мы тоже ищем коммунальные объекты. После окончания боевых действий нам выделят финансы, чтобы мы построили этот дом.

Четвертое направление - помощь животным. С началом войны брошенных животных стало очень много – люди часто выезжали из города, думая, что это на день-два, а реальность оказалось другой и животные остались одни. Мы хотим решить этот вопрос глобально и построить большой питомник на площади 10 гектаров для 1000 животных. Эту инициативу поддерживает много наших иностранных партнеров.

Все эти направления - некоммерческие.

- Какой помощи вам не хватает сейчас, чтобы реализовать все задуманное? Возможно, нужны новые партнерства или что-то еще?

Мы благотворительная организация и для нас важна постоянная помощь, чтобы мы могли делать то, за что взялись. Сейчас мы принимаем любые продукты питания. Любые хорошие продукты питания - мясо, крупы, тушенку, муку. Обеды готовим каждый день и это очень большой расход продуктов. Кстати, у нас есть невероятно вкусные пирожки, по которым нас уже очень хорошо знают. Также нам нужно топливо – это постоянный запрос, так как сейчас у нас 20 машин, которые ездят, развозят помощь и потребляют колоссальное количество топлива. И, конечно, всегда нужны деньги - это свобода действий, покупка всего необходимого под актуальные потребности и реализация новых проектов. Мы все принимаем с большой благодарностью.

Кроме того, для решения организационных вопросов и масштабирования проектов нам важны поддержка общества, муниципальных служб, государственных структур, Офиса Президента. Например, нужна постоянная коммуникация и поддержка городской и областной администраций в вопросах выбора помещений, легализации договоренностей, оформлении документов. Нужно встречаться и налаживать взаимодействие с Министерством образования Украины, чтобы искать формы сотрудничества для восстановления школ. Необходима постоянная помощь в поставках всего, что входит в продуктовые наборы. А на время, пока идут военные действия, нужно найти возможности для компенсации коммунальных платежей для работающих кухонь.

Как я уже сказал, мы с большой благодарностью принимаем любую помощь. Поэтому от всего фонда «Мирное небо» я бы хотел поблагодарить благотворительные организации Mediko International, NeSTu и Longo maï, а также десятки волонтёров из Австрии, Польши, Чехии, Германии и Франции, которые очень помогают всеми возможными способами. Благодаря этой постоянной поддержке наш фонд может приносить большую пользу жителям Харькова и Харьковской области.