Время больших изменений: как табачная отрасль адаптируется к растущим налогам и новым правилам регулирования

Табачная отрасль платит около 70% всей суммы акцизного налога, которая поступает в государственный бюджет. А в рейтинге крупнейших налогоплательщиков по суммам уплаченных в 2024 году налогов – четыре компании представляют табачную отрасль и входят в первую десятку. Это Philip Morris Украина, British American Tobacco Украина, группа «Империал Брэндс» в Украине, JTI Украина.Причем лидер рейтинга Philip Morris Украина заплатила за 2023 год – 1 полугодие 2025 года 111,4 млрд грн. Delo разобралось, как изменение налогового климата влияет на бизнес табачных компаний.

В 2024 году поступления от акцизов на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет составили 96,6 млрд грн, что превысило результаты 2023 года на 20% и стало своеобразным рекордом.

Одна из причин такого роста – планомерное повышение табачных акцизов и привязка налоговых ставок к евро. Также на налоговые поступления влияет рост цен, восстановление потребления табачной продукции и медленное, но все же сокращение доли «тени» в отрасли.

Цены на сигареты все выше, акцизных платежей все больше

По данным аналитической компании Pro-Consulting, украинский рынок табачной продукции с 2016 года находился в стагнации. Наблюдалось постепенное падение емкости рынка и сокращение производства, вызванное снижением потребления обычных сигарет. При этом ниша табачных изделий электрического нагрева (ТВЭН) демонстрировала прирост.

В 2022-2025 годах спрос на сигареты возобновился из-за значительного социогенного стресса, вызванного войной. В то же время, изменилась структура рынка: объемы производства в 2022 году сократились на 53,6%, экспорт уменьшился на 67,5%, тогда как импорт вырос в 5,4 раза. Однако, если сравнивать с 2016 годом, емкость рынка по-прежнему почти наполовину меньше, что во многом связано с вынужденной миграцией и сокращением населения.

При этом стоимость курения для населения растет. По данным Государственной налоговой службы (ГНС), с января по май 2025 года расходы украинцев на табачные изделия увеличились на 26% – с 10,38 млрд грн до 13,08 млрд грн. Это прямое следствие повышения цен на сигареты и ТВЭН, которые отзеркаливают увеличение себестоимости производства и затрат на логистику.

Уплата табачного акциза в государственный бюджет

Период Сумма акциза, млрд грн 2021 год 58 2022 год 59 2023 год 80 2024 год 96,6

По данным ГНС, Гостаможни и на основе информации из открытых источников

По данным Госслужбы статистики, в 2024 году стоимость пачки сигарет в Украине увеличилась на 23-25% (в зависимости от класса продукции) до 93-119 грн. За январь-март 2025 года сигареты подорожали еще на 7,8% до 128 грн.

Важным фактором, влияющим на табачный рынок, является увеличение налоговой нагрузки. Напомним, что с 2018 года Украина ежегодно поднимает табачные акцизы на 20%. Кроме того, в конце 2024 года были приняты изменения в налоговое законодательство, которые, кроме перевода расчета акцизов на табачные изделия из гривны в евро, предусматривают поэтапное увеличение к 2028 году акцизных ставок до 90 евро/1000 штук на сигареты и до 72 евро/1000 штук на ТВЭН.

Такие меры, с одной стороны, приводят к росту налоговых поступлений, с другой – стимулируют прирост цен. Все это, в теории, должно способствовать сокращению потребления. Но пока такой ярко выраженной тенденции нет. По данным Pro-Consulting количество традиционных курильщиков в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократилось почти на 8% до 6 млн человек. Но при этом количество потребителей электронных сигарет и ТВЭН выросло почти в 1,6 раза до 3 млн человек.

Борьба с нелегальным бизнесом продолжается

Одной из основных проблем остается высокая доля теневого производства и реализации табачной продукции. Причем тренд разнонаправленный. Доля "тени" с 6% в 2020 году выросла до 19% в 2023 году. По итогам 1 квартала 2024 года теневой сектор достиг 32%, в 3 квартал 2024-го уменьшился до 18%, но к концу 2024 года вырос до 20%. По итогам 2 квартала 2025 года доля "тени" снова сократилась и составила 17%.

Такая динамика связана с несколькими факторами:

увеличение себестоимости производства и снижение его рентабельности, которая закладывается в цену для конечного потребителя; увеличение фискальной нагрузки на отрасль; введение с июля 2024 года запрета на продажу отдельных видов продукции: ароматизированных сигарет, жидкостей с ароматизированными добавками, табака для самокруток; Вступление в силу с октября 2025 года требований для продавцов табачных изделий относительно минимальной зарплаты наемных работников на уровне 12-16 тыс. грн в месяц.

То есть, с одной стороны, наблюдается увеличение расходов на содержание легального табачного бизнеса, а с другой – рост розничных цен на сигареты при высоком спросе. Это провоцирует появление контрафактных производств и подпольных продавцов.

И хотя государство еще с весны 2023 года предпринимает существенные усилия для борьбы с нелегальным рынком подакцизной продукции, по оценкам экспертов, квартальный теневой оборот составляет 100-160 млн сигаретных пачек, а совокупные потери государственного бюджета от нелегального рынка сигарет достигают 25 млрд грн.

Нелегальный рынок табачной продукции

Период Доля тени 1 квартал 2023 года 18% 2 квартал 2023 года 18% 3 квартал 2023 года 13% 4 квартал 2023 года 23% 1 квартал 2024 года 32% 2 квартал 2024 года 26% 3 квартал 2024 года 18% 4 квартал 2024 года 20% 1 квартал 2025 года 20% 2 квартал 2025 года 17%

По данным "Экономической экспертной платформы"

Главное – не навредить, а создать условия для развития

С точки зрения налогообложения 2025 год стал годом существенных изменений для табачной отрасли, а налоговая нагрузка на бизнес выросла. Например, доля налогов в чистом доходе Philip Morris Украина превышает 100%, а у British American Tobacco Украина – 89%.

"Вступил в силу новый акцизный календарь до 2028 года, предусматривающий новую структуру ставок в евро, а также существенно вырос уровень налогообложения. Если сравнить акциз на сигареты в 2024 году и во втором полугодии 2025 года, налоговая нагрузка выросла на около 48% – с 50 до 75 грн в одной пачке", – рассказывает Юлия Ющенко, менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина (6-е место в рейтинге).

В 2026 году рост налоговых ставок продолжится. Согласно проекту госбюджета-2026, акциз на сигареты с фильтром и без него увеличится с 58 до 61 евро за 1000 штук. Таким образом, к концу 2025 года, по оценкам Pro-Consulting, средняя цена пачки сигарет достигнет 135 грн, а в 2026 году – 155 грн.

Меняется налоговое администрирование в сфере подакцизных товаров. "Внедрено видеонаблюдение на производстве и складах, введены нормы потерь и использования табачного сырья, предусмотрено оформление электронных бессрочных лицензий", – рассказывает Юлия Ющенко.

Важным новшеством станет запуск государственной системы e-акциза, которая должна отслеживать движение подакцизных товаров и в дальнейшем – администрировать уплату налогов. Она уже находится в процессе тестирования, а с 1 января 2026 года начнет работать в режиме полноценной эксплуатации.

Впрочем, представители табачного бизнеса предостерегают государство от чрезмерного регулирования и надзора, которые могут нарушить и без того шаткий баланс в отрасли.

Как заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" (1-е место в рейтинге) Максим Барабаш во время Киевского международного экономического форума, табачная отрасль переживает большие технологические трансформации, связанные с развитием альтернативных способов курения. Но регулирующие органы в разных странах (не только в Украине – ред.) не успевают за рыночными трендами и пытаются ограничить развитие новых сфер вместо того, чтобы разработать действенные нормы.

По уже действующим инструментам мы пока не видим реального положительного эффекта – только рост административной нагрузки на легальный бизнес. В то же время призываем государственные органы усилить борьбу с нелегальной торговлей, которая наносит значительный ущерб белому бизнесу и уменьшает налоговые поступления. Непредсказуемые или чрезмерные повышения акциза только играют на руку "теневому" сектору. Юлия Ющенко менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина

ТОП частных плательщиков налогов в табачной отрасли 2025: рейтинг

1. Филипп Моррис Украина

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1994

Количество работников: 890

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 52,2 млрд грн *

* Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 28,9 млрд грн *

* Чистый доход от реализации за 2024 год: 52 млрд.

52 млрд. Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,3 млрд грн

* включает данные двух юр.лиц

2. BAT Украина

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1993

Количество работников: 800

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 38,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 21,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 42,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,4 млрд грн*

3. Группа " Империал Брендс" в Украине

Отрасль : производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1994

Количество работников: 644

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 31,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 12,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,5 млрд грн

4. JTI Украина