Час великих змін: як тютюнова галузь адаптується до зростаючих податків і нових правил регулювання

Тютюнова галузь сплачує близько 70% усієї суми акцизного податку, яка надходить до державного бюджету. А в рейтингу найбільших платників за сумами сплачених у 2024 році податків – чотири компанії репрезентують тютюнову галузь і входять до першої десятки. Це Philip Morris Україна, British American Tobacco Україна, гурт «Імперіал Брендс» в Україні, JTI Україна. Причому лідер рейтингу Philip Morris Україна заплатила за 2023 рік – 1 півріччя 2025 111,4 млрд грн.

Delo розібралося, як зміна податкового клімату впливає на бізнес тютюнових компаній.

У 2024 році надходження від акцизів на тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет становили 96,6 млрд грн, що перевищило результати 2023 року на 20% і стало своєрідним рекордом.

Однією з причин такого зростання є планомірне підвищення тютюнових акцизів та прив'язка податкових ставок до євро. Також на податкові надходження впливає зростання цін, відновлення споживання тютюнової продукції та повільне, але все ж таки скорочення частки «тіні» в галузі.

Ціни на цигарки все вище, акцизних платежів все більше

За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, український ринок тютюнової продукції з 2016 року перебував у стагнації. Спостерігалося поступове падіння ємності ринку та скорочення виробництва, яке було спричинене зниженням споживання звичайних сигарет. При цьому ніша тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН) демонструвала приріст.

У 2022–2025 роках попит на цигарки відновився через значний соціогенний стрес, викликаний війною. Водночас змінилася структура ринку: обсяги виробництва у 2022 році скоротилися на 53,6%, експорт зменшився на 67,5%, тоді як імпорт зріс у 5,4 рази. Проте, якщо порівнювати з 2016 роком, ємність ринку, як і раніше, майже наполовину менша, що багато в чому пов'язано з вимушеною міграцією та скороченням населення.

При цьому вартість куріння для населення зростає. За даними Державної податкової служби (ДПС), з січня до травня 2025 року витрати українців на тютюнові вироби збільшилися на 26% – з 10,38 млрд грн до 13,08 млрд грн. Це прямий наслідок підвищення цін на сигарети та ТВЕН, які відображають збільшення собівартості виробництва та витрат на логістику.

Сплата тютюнового акцизу до державного бюджету

Період Сума акцизу, млрд грн 2021 рік 58 2022 рік 59 2023 рік 80 2024 рік 96,6

За даними ДПС, Держмитниці та на основі інформації з відкритих джерел

За даними Держслужби статистики, у 2024 році вартість пачки цигарок в Україні збільшилась на 23-25% (залежно від класу продукції) до 93-119 грн. За січень-березень 2025 року цигарки подорожчали ще на 7,8% до 128 грн.

Важливим фактором, що впливає на тютюновий ринок, є збільшення податкового навантаження. Нагадаємо, що з 2018 року Україна щороку підвищує тютюнові акцизи на 20%. Крім того, наприкінці 2024 року було ухвалено зміни до податкового законодавства, які, крім переведення розрахунку акцизів на тютюнові вироби з гривні у євро, передбачають поетапне збільшення до 2028 року акцизних ставок до 90 євро/1000 штук на цигарки та до 72 євро/1000 штук на ТВЕН.

Такі заходи, з одного боку, призводять до зростання податкових надходжень, з іншого – стимулюють збільшення цін. Усе це, теоретично, має сприяти скороченню споживання. Але поки що такої яскраво вираженої тенденції немає. За даними Pro-Consulting кількість традиційних курців у 2024 році порівняно з 2023 роком скоротилася майже на 8% до 6 млн осіб. Але при цьому кількість споживачів електронних сигарет та ТВЕН зросла майже в 1,6 рази до 3 млн осіб.

Боротьба з нелегальним бізнесом продовжується

Однією з основних проблем залишається висока частка тіньового виробництва та реалізації тютюнової продукції. Причому тренд різноспрямований. Частка "тіні" з 6% 2020 року зросла до 19% у 2023 році. За підсумками 1 кварталу 2024 року тіньовий сектор досяг 32%, у 3 квартал 2024-го зменшився до 18%, але наприкінці 2024 року зріс до 20%. За підсумками 2 кварталу 2025 року частка "тіні" знову скоротилася і становила 17%.

Така динаміка пов'язана з кількома чинниками:

збільшення собівартості виробництва та зниження його рентабельності, що закладається у ціну для кінцевого споживача; збільшення фіскального навантаження на галузь; запровадження з липня 2024 року заборони на продаж окремих видів продукції: ароматизованих цигарок, рідин з ароматизованими добавками, тютюну для самокруток зокрема; набрання чинності з жовтня 2025 року вимог для продавців тютюнових виробів щодо мінімальної зарплати найманих працівників на рівні 12-16 тис. грн на місяць.

Тобто, з одного боку, спостерігається збільшення витрат на утримання легального тютюнового бізнесу, а з іншого – зростання роздрібних цін на цигарки при високому на них попиті. Це провокує появу контрафактних виробництв та "підпільних" продавців.

І хоча держава ще з весни 2023 року робить суттєві зусилля для боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції, за оцінками експертів, квартальний тіньовий оборот становить 100-160 млн пачок цигарок, а сукупні втрати державного бюджету від нелегального ринку цигарок сягають 25 млрд грн.

Нелегальний ринок тютюнової продукції

Період Частка тіні 1 квартал 2023 року 18% 2 квартал 2023 року 18% 3 квартал 2023 року 13% 4 квартал 2023 року 23% 1 квартал 2024 року 32% 2 квартал 2024 року 26% 3 квартал 2024 року 18% 4 квартал 2024 року 20% 1 квартал 2025 року 20% 2 квартал 2025 року 17%

За даними "Економічної експертної платформи"

Головне – не зашкодити, а створити умови для розвитку

З точки зору оподаткування 2025-й став роком істотних змін для тютюнової галузі, а податкове навантаження на бізнес зросло. Наприклад, частка податків у чистому доході Philip Morris Україна перевищує 100%, а у British American Tobacco Україна – 89%.

"Набув чинності новий акцизний календар до 2028 року, який передбачає нову структуру ставок у євро, а також суттєво підвищився рівень оподаткування. Якщо порівняти акциз на цигарки у 2024 році та у другому півріччі 2025 року, податкове навантаження зросло на близько 48% – з 50 до 75 грн в одній пачці", – розповідає Юлія Ющенко, менеджер з регуляторних питань JTI Україна (6-е місце в рейтингу).

У 2026 році зростання податкових ставок продовжиться. Згідно з проектом держбюджету-2026, акциз на цигарки з фільтром і без нього збільшиться з 58 до 61 євро за 1000 штук. Таким чином, до кінця 2025 року, за оцінками Pro-Consulting, середня ціна пачки цигарок досягне 135 грн, а в 2026 році – 155 грн.

Змінюється і податкове адміністрування у сфері підакцизних товарів. "Впроваджено відеоспостереження на виробництві та складах, запроваджено норми втрат та використання тютюнової сировини, передбачено оформлення електронних безстрокових ліцензій", – розповідає Юлія Ющенко.

Важливим нововведенням стане запуск державної системи e-акцизу, яка має відслідковувати рух підакцизних товарів і надалі – адмініструвати сплату податків. Вона вже перебуває у процесі тестування, а з 1 січня 2026 року почне працювати у режимі повноцінної експлуатації.

Втім, представники тютюнового бізнесу застерігають державу від надмірного регулювання та нагляду, які можуть порушити і без того досить хиткий баланс у галузі.

Як заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" (1-е місце в рейтингу) Максим Барабаш під час Київського міжнародного економічного форуму, тютюнова галузь переживає великі технологічні трансформації, пов'язані з розвитком альтернативних способів куріння. Але регулюючі органи в різних країнах (не тільки в Україні – ред.) не встигають за ринковими трендами, і намагаються обмежити розвиток нових сфер замість того, щоби розробити дієві норми.

За вже діючими інструментами ми поки не бачимо реального позитивного ефекту – лише зростання адміністративного навантаження на легальний бізнес. Водночас закликаємо державні органи посилити боротьбу з нелегальною торгівлею, яка завдає значної шкоди білому бізнесу та зменшує податкові надходження. Непередбачувані чи надмірні підвищення акцизу лише грають на руку "тіньовому" сектору. Юлія Ющенко менеджер з регуляторних питань JTI Україна

ТОП приватних платників податків у тютюновій галузі 2025: рейтинг

1. Філіп Морріс Україна

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 890

Сума податкових платежів за 2024 рік: 52,2 млрд грн *

* Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 28,9 млрд грн *

* Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд

52 млрд Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн

*включає дані двох юр.осіб

2. BAT Україна

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 800

Сума податкових платежів за 2024 рік: 38,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 21,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 42,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (включає дві юридичні особи)

3. Група " Імперіал Брендс" в Україні

Галузь : виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 644

Сума податкових платежів за 2024 рік: 31,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 12,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн

4. JTI Україна