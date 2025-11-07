- Тип
Час великих змін: як тютюнова галузь адаптується до зростаючих податків і нових правил регулювання
Тютюнова галузь сплачує близько 70% усієї суми акцизного податку, яка надходить до державного бюджету. А в рейтингу найбільших платників за сумами сплачених у 2024 році податків – чотири компанії репрезентують тютюнову галузь і входять до першої десятки. Це Philip Morris Україна, British American Tobacco Україна, гурт «Імперіал Брендс» в Україні, JTI Україна. Причому лідер рейтингу Philip Morris Україна заплатила за 2023 рік – 1 півріччя 2025 111,4 млрд грн.
Delo розібралося, як зміна податкового клімату впливає на бізнес тютюнових компаній.
У 2024 році надходження від акцизів на тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет становили 96,6 млрд грн, що перевищило результати 2023 року на 20% і стало своєрідним рекордом.
Однією з причин такого зростання є планомірне підвищення тютюнових акцизів та прив'язка податкових ставок до євро. Також на податкові надходження впливає зростання цін, відновлення споживання тютюнової продукції та повільне, але все ж таки скорочення частки «тіні» в галузі.
Ціни на цигарки все вище, акцизних платежів все більше
За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, український ринок тютюнової продукції з 2016 року перебував у стагнації. Спостерігалося поступове падіння ємності ринку та скорочення виробництва, яке було спричинене зниженням споживання звичайних сигарет. При цьому ніша тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН) демонструвала приріст.
У 2022–2025 роках попит на цигарки відновився через значний соціогенний стрес, викликаний війною. Водночас змінилася структура ринку: обсяги виробництва у 2022 році скоротилися на 53,6%, експорт зменшився на 67,5%, тоді як імпорт зріс у 5,4 рази. Проте, якщо порівнювати з 2016 роком, ємність ринку, як і раніше, майже наполовину менша, що багато в чому пов'язано з вимушеною міграцією та скороченням населення.
При цьому вартість куріння для населення зростає. За даними Державної податкової служби (ДПС), з січня до травня 2025 року витрати українців на тютюнові вироби збільшилися на 26% – з 10,38 млрд грн до 13,08 млрд грн. Це прямий наслідок підвищення цін на сигарети та ТВЕН, які відображають збільшення собівартості виробництва та витрат на логістику.
Сплата тютюнового акцизу до державного бюджету
|Період
|Сума акцизу, млрд грн
|2021 рік
|58
|2022 рік
|59
|2023 рік
|80
|2024 рік
|96,6
За даними ДПС, Держмитниці та на основі інформації з відкритих джерел
За даними Держслужби статистики, у 2024 році вартість пачки цигарок в Україні збільшилась на 23-25% (залежно від класу продукції) до 93-119 грн. За січень-березень 2025 року цигарки подорожчали ще на 7,8% до 128 грн.
Важливим фактором, що впливає на тютюновий ринок, є збільшення податкового навантаження. Нагадаємо, що з 2018 року Україна щороку підвищує тютюнові акцизи на 20%. Крім того, наприкінці 2024 року було ухвалено зміни до податкового законодавства, які, крім переведення розрахунку акцизів на тютюнові вироби з гривні у євро, передбачають поетапне збільшення до 2028 року акцизних ставок до 90 євро/1000 штук на цигарки та до 72 євро/1000 штук на ТВЕН.
Такі заходи, з одного боку, призводять до зростання податкових надходжень, з іншого – стимулюють збільшення цін. Усе це, теоретично, має сприяти скороченню споживання. Але поки що такої яскраво вираженої тенденції немає. За даними Pro-Consulting кількість традиційних курців у 2024 році порівняно з 2023 роком скоротилася майже на 8% до 6 млн осіб. Але при цьому кількість споживачів електронних сигарет та ТВЕН зросла майже в 1,6 рази до 3 млн осіб.
Боротьба з нелегальним бізнесом продовжується
Однією з основних проблем залишається висока частка тіньового виробництва та реалізації тютюнової продукції. Причому тренд різноспрямований. Частка "тіні" з 6% 2020 року зросла до 19% у 2023 році. За підсумками 1 кварталу 2024 року тіньовий сектор досяг 32%, у 3 квартал 2024-го зменшився до 18%, але наприкінці 2024 року зріс до 20%. За підсумками 2 кварталу 2025 року частка "тіні" знову скоротилася і становила 17%.
Така динаміка пов'язана з кількома чинниками:
- збільшення собівартості виробництва та зниження його рентабельності, що закладається у ціну для кінцевого споживача;
- збільшення фіскального навантаження на галузь;
- запровадження з липня 2024 року заборони на продаж окремих видів продукції: ароматизованих цигарок, рідин з ароматизованими добавками, тютюну для самокруток зокрема;
- набрання чинності з жовтня 2025 року вимог для продавців тютюнових виробів щодо мінімальної зарплати найманих працівників на рівні 12-16 тис. грн на місяць.
Тобто, з одного боку, спостерігається збільшення витрат на утримання легального тютюнового бізнесу, а з іншого – зростання роздрібних цін на цигарки при високому на них попиті. Це провокує появу контрафактних виробництв та "підпільних" продавців.
І хоча держава ще з весни 2023 року робить суттєві зусилля для боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції, за оцінками експертів, квартальний тіньовий оборот становить 100-160 млн пачок цигарок, а сукупні втрати державного бюджету від нелегального ринку цигарок сягають 25 млрд грн.
Нелегальний ринок тютюнової продукції
|Період
|Частка тіні
|1 квартал 2023 року
|18%
|2 квартал 2023 року
|18%
|3 квартал 2023 року
|13%
|4 квартал 2023 року
|23%
|1 квартал 2024 року
|32%
|2 квартал 2024 року
|26%
|3 квартал 2024 року
|18%
|4 квартал 2024 року
|20%
|1 квартал 2025 року
|20%
|2 квартал 2025 року
|17%
За даними "Економічної експертної платформи"
Головне – не зашкодити, а створити умови для розвитку
З точки зору оподаткування 2025-й став роком істотних змін для тютюнової галузі, а податкове навантаження на бізнес зросло. Наприклад, частка податків у чистому доході Philip Morris Україна перевищує 100%, а у British American Tobacco Україна – 89%.
"Набув чинності новий акцизний календар до 2028 року, який передбачає нову структуру ставок у євро, а також суттєво підвищився рівень оподаткування. Якщо порівняти акциз на цигарки у 2024 році та у другому півріччі 2025 року, податкове навантаження зросло на близько 48% – з 50 до 75 грн в одній пачці", – розповідає Юлія Ющенко, менеджер з регуляторних питань JTI Україна (6-е місце в рейтингу).
У 2026 році зростання податкових ставок продовжиться. Згідно з проектом держбюджету-2026, акциз на цигарки з фільтром і без нього збільшиться з 58 до 61 євро за 1000 штук. Таким чином, до кінця 2025 року, за оцінками Pro-Consulting, середня ціна пачки цигарок досягне 135 грн, а в 2026 році – 155 грн.
Змінюється і податкове адміністрування у сфері підакцизних товарів. "Впроваджено відеоспостереження на виробництві та складах, запроваджено норми втрат та використання тютюнової сировини, передбачено оформлення електронних безстрокових ліцензій", – розповідає Юлія Ющенко.
Важливим нововведенням стане запуск державної системи e-акцизу, яка має відслідковувати рух підакцизних товарів і надалі – адмініструвати сплату податків. Вона вже перебуває у процесі тестування, а з 1 січня 2026 року почне працювати у режимі повноцінної експлуатації.
Втім, представники тютюнового бізнесу застерігають державу від надмірного регулювання та нагляду, які можуть порушити і без того досить хиткий баланс у галузі.
Як заявив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" (1-е місце в рейтингу) Максим Барабаш під час Київського міжнародного економічного форуму, тютюнова галузь переживає великі технологічні трансформації, пов'язані з розвитком альтернативних способів куріння. Але регулюючі органи в різних країнах (не тільки в Україні – ред.) не встигають за ринковими трендами, і намагаються обмежити розвиток нових сфер замість того, щоби розробити дієві норми.
ТОП приватних платників податків у тютюновій галузі 2025: рейтинг
1. Філіп Морріс Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 890
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 52,2 млрд грн*
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 28,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн
*включає дані двох юр.осіб
2. BAT Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 800
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 38,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 42,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,4 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl (включає дві юридичні особи)
3. Група "Імперіал Брендс" в Україні
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 644
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 31,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 12,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн
4. JTI Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: 865
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 28 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
- Частка податків у структурі витрат: в середньому 80%