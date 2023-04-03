Химия роста: Анатолий Редер, гендиректор «ИнтерХим», об инновациях, которые становятся локомотивом развития фармотрасли

Несмотря на войну, объемы производства фармацевтической компании «ИнтерХим» в упаковках выросли на несколько процентов. Анатолий Редер, генеральный директор компании, рассказывает, что еще, кроме инноваций, упорного труда и вдохновения, обеспечивает успех одесской фармацевтической компании.

Фарминдустрия военного времени

Как вы переориентировали фармацевтическое производство на первоочередное удовлетворение потребностей сил обороны в военное время?

«ИнтерХим» — стойкая компания, которая изначально основательно выстраивалась. Устойчивость к стрессам в компании очень высока. Поэтому мы были готовы даже к военным обстоятельствам. У нас есть лабильное производство, которое мы способны быстро перестроить в случае внешних вызовов. В этом мы убедились, в частности, во время эпидемии ковидов. С началом войны наибольшие трудности возникли в области логистики.

Какие логистические проблемы пришлось решать?

Вся логистика, которую мы выстраивали десятилетиями, в один день была разрушена. Через 2-3 недели нам удалось сформировать новые логистические цепочки. Они сложнее, дороже, но работают. Логистическая проблема была одной из первых и сложных, которые нам пришлось решать в начале войны. Наша логистика очень усложнилась, однако она функционирует.

Что еще заставило менять войну в деятельности компании, в частности, на производстве?

Одним из самых ответственных моментов для меня стало решение о возобновлении полноценной деятельности компании с 25 февраля. Впоследствии ритмично заработало производство. Несколько возросла потребность по некоторым позициям нашей номенклатуры, но мы были готовы к соответствующим изменениям относительно объемов производства. В первые месяцы войны это было обусловлено в основном увеличением объемов закупок со стороны областных управлений здравоохранения.

Несмотря на войну и эмиграцию украинцев за границу, общие объемы нашего производства и продаж не упали. Вопреки нашим ожиданиям, объем производства в 2022 году в натуральном исчислении даже несколько вырос. Произошло это впервые за последние 4-5 лет. Рост составил 3,9%. Почти вся номенклатура нашего лекарства востребована. Получили фантастический результат для войны.

Несмотря на войну и эмиграцию украинцев за границу, общие объемы нашего производства и продаж не упали.

Вы говорите о квазисталости объемов производства, хотя и называете это фантастикой. Но исследовательская компания Proxima фиксирует увеличение аптечных продаж ваших препаратов в 2022 году на рекордные для всего рынка 27,8%. Как это соотносится с вашими производственными показателями?

Меня эти данные повергли в шок. Согласно этому исследованию, Evolution index у нашей компании самый высокий — 137. К сожалению, в деньгах мы далеки от результатов, которые демонстрирует Proxima. Из-за огромных затрат на логистику дистрибьюторы и розница в 2022 году существенно повысили свою маржинальную наценку. И сделали это непропорционально уровню цен предыдущего года. Поэтому sell out (продажи товаров в аптеках. – Ред.) в 2022 году существенно и непропорционально выросли. Чего нельзя сказать о реальных доходах производителей. К примеру, общие продажи нашей компании (вместе с аптечным и госпитальным сегментами) выросли в национальной валюте на уровне дистрибуции примерно на 5-6%. А на уровне производителя, считая в ценах отгрузок, продажи ИнтерХим даже уменьшились за год на 8%. Подобные метаморфозы наблюдают, вероятно, и другие участники рынка.

Нашли ли вы возможность продолжить инвестировать в исследования и производство?

Компания стремится не терять темпы развития и поддерживать все инвестиционные проекты, которые предоставят нам возможность сразу после победы двигаться дальше. Так, компания продолжает разрабатывать пятую оригинальную молекулу, которая должна стать эффективным обезболивающим средством. Сейчас готовим досье для украинского регулятора, а также европейского и американского рынков. До войны работы по этому направлению продолжались уже три года. Проводили доклинические исследования в Кембридже, поэтому задержки в этом процессе подвергали бы нас огромными задержками в будущем. Потому эти исследования мы не останавливали и в 2022 году их завершили. С октября-ноября перешли к обсуждению следующих шагов – клинической части исследований в Европе и США.

Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали

Какие еще результаты компании в течение 2022-2023 годов хотели бы отметить? Как решаете проблему оттока кадров на мероприятие?

Большим достижением считаем, что нам удалось сохранить трудовой коллектив. Мы не досчитались с началом войны всего 8% работников. Из более чем 1000 сотрудников на работу не вышло тогда только 82. Именно благодаря этому компания смогла сразу приступить к работе. Кстати, более половины из этих 82 впоследствии вернулись в компанию. Более того, за короткий промежуток времени мы приняли на работу еще примерно 25 человек. За время войны наш штат возрос на 2,5-3%.

Большим достижением считаем, что нам удалось сохранить трудовой коллектив.

Плодотворные отношения

Как ваша компания преодолевает энергетические вызовы? Удается существенно сократить потребление электроэнергии?

По уровню энергосбережения компания занимает очень высокие позиции в Украине. Это обусловлено тем, что большинство наших производственных мощностей было введено в эксплуатацию после 2016-2017 годов, и они уже проектировались энергоэффективными. Однако нам тоже сложно в нынешних условиях снабжать производство электричеством. Есть аварийный источник мощностью 0,5 МВт, но этого мало. Достаточно только для обеспечения наиболее рисковых участков и систем.

В то же время, нам удалось сэкономить примерно 25-30% потребления электричества благодаря перестройке логистики производственных процессов. В итоге смогли снизить пиковые нагрузки и улучшить энергоэффективность.

Дополнительно инвестировали в покупку дизель-генератора мощностью 1,6 МВт. Соответственно, мощность собственных источников аварийного электропитания вырастет до 2,1 МВт. А наше пиковое потребление – 1,8 МВт. То есть, сможем на 100% обеспечивать потребности компании в случае перебоев с поставкой электроэнергии.

Какую помощь оказывает ваша компания военным и гражданским во время войны?

Мы активно помогаем украинской армии. На нужды военных компания на благотворительной основе направляет около 10% общего объема производства лекарств. Помогаем и госпиталям, и военным на передовой.

В первые месяцы войны мы также оказывали другую помощь. Однако впоследствии сосредоточились на сложных технологических направлениях. К примеру, закупаем локационное оборудование, специфические беспилотники, кое-что из разведывательного оборудования. В денежном эквиваленте общая помощь Силам обороны, по-видимому, составляет примерно 90-100 млн. грн.

На нужды военных компания на благотворительной основе направляет около 10% общего объема производства лекарств.

Чего ожидать от компании в 2023 году?

Будем не только поддерживать многочисленные текущие проекты и процессы, но много работать на будущее. Война окончится победой. А с тех пор должны в 10 раз активнее двигаться вперед. 2023 год будет очень напряженным. Уже есть наработка по дальнейшему развитию. Некоторые контракты точно подпишем в этом году. Большие ожидания от разработки пятой молекулы. Следует провести вторую фазу клинических испытаний в Украине и начать клиническую часть в Европе.