Хімія зростання: Анатолій Редер із «ІнтерХім» про інновації, які стають локомотивом розвитку фармгалузі

Попри війну обсяги виробництва фармацевтичної компанії «ІнтерХім» в упаковках зросли на декілька відсотків. Анатолій Редер, генеральний директор компанії, розповів, що ще, окрім інновацій, наполегливої праці та натхнення, забезпечує успіх одеській фармацевтичній компанії.

Фарміндустрія воєнного часу

Як ви переорієнтували фармацевтичне виробництво на першочергове задоволення потреб сил оборони за воєнного часу?

«ІнтерХім» — стійка компанія, яка від самого початку ґрунтовно вибудовувалася. Стійкість до стресів у компанії дуже висока. Тому ми були готовими навіть до воєнних обставин. У нас лабільне виробництво, яке ми здатні швидко перебудувати у разі зовнішніх викликів. У цьому ми переконалися, зокрема, під час ковідної епідемії. З початком війни найбільші труднощі виникли у сфері логістики.

Які саме логістичні проблеми довелося вирішувати?

Вся логістика, яку ми вибудовували десятиліттями, за один день була зруйнована. За 2-3 тижні нам вдалося сформувати нові логістичні ланцюжки. Вони складніші, дорожчі, але працюють. Логістична проблема була однією з найперших і найскладніших, які нам довелося вирішувати на початку війни. Наша логістика надзвичайно ускладнилася, проте вона функціонує.

Що ще змусила змінювати війна у діяльності компанії, зокрема, на виробництві?

Одним із найвідповідальніших моментів для мене стало рішення про відновлення повноцінної діяльності компанії з 25 лютого. Згодом ритмічно запрацювало виробництво. Дещо зросла потреба за деякими позиціями нашої номенклатури, але ми були готовими до відповідних змін щодо обсягів виробництва. У перші місяці війни це було зумовлено переважно збільшенням обсягів закупівель з боку обласних управлінь охорони здоров’я.

Попри війну та еміграцію українців за кордон загальні обсяги нашого виробництва і продажів не впали. Всупереч нашим очікуванням обсяг виробництва у 2022 році у натуральному обчисленні навіть дещо зріс. Сталося це вперше за останні 4-5 років. Зростання становило 3,9%. Майже вся номенклатура наших ліків затребувана. Отримали фантастичний результат як для війни.

Попри війну та еміграцію українців за кордон загальні обсяги нашого виробництва і продажів не впали.

Ви кажете про квазісталість обсягів виробництва, хоча й називаєте це фантастикою. Але дослідницька компанія Proxima фіксує збільшення аптечних продажів ваших препаратів у 2022 році на рекордні для всього ринку 27,8%. Як це співвідноситься з вашими виробничими показниками?

Мене ці дані шокували. За цим дослідженням, Evolution index у нашої компанії найвищий — 137. На жаль, у грошах ми далекі від результатів, які демонструє Proxima. Через величезні витрати на логістику дистриб’ютори та роздріб у 2022 році суттєво підвищили свою маржинальну націнку. І зробили це непропорційно щодо рівня цін попереднього року. Тому sell out (продажі товарів в аптеках. — Ред.) у 2022 році суттєво і непропорційно зросли. Чого не можна сказати про реальні доходи виробників. Приміром, загальні продажі нашої компанії (разом з аптечним та шпитальним сегментами) зросли у національній валюті на рівні дистрибуції лише приблизно на 5-6%. А на рівні виробника, рахуючи у цінах відвантажень, продажі «ІнтерХім» навіть зменшилися за рік на 8%. Подібні метаморфози спостерігають, мабуть, й інші учасники ринку.

Чи віднайшли ви можливість продовжити інвестувати у дослідження та виробництво?

Компанія прагне не втрачати темпів розвитку і підтримувати всі інвестиційні проєкти, які нададуть нам можливість відразу після перемоги рухатися далі. Так, компанія продовжує розробляти п’яту оригінальну молекулу, яка має стати ефективним знеболювальним засобом. Зараз готуємо досьє для українського регулятора, а також для європейського та американського ринків. До війни роботи за цим напрямом тривали вже три роки. Проводили доклінічні дослідження у Кембриджі, тож затримки у цьому процесі наражали б нас на величезні затримки у майбутньому. Тому ці дослідження ми не зупиняли й у 2022 році їх завершили. Від жовтня-листопада перейшли до обговорення наступних кроків — клінічної частини досліджень у Європі та США.

Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали Попри війну та еміграцію українців загальні обсяги виробництва і продажів в компанії не впали

Які ще результати компанії протягом 2022-2023 років хотіли би відзначити? Як розв'язуєте проблему відтоку кадрів на захід?

Великим досягненням вважаємо те, що нам вдалося зберегти трудовий колектив. Ми не дорахувалися з початком війни лише 8% працівників. З понад 1000 співробітників на роботу не вийшло тоді лише 82. Саме завдяки цьому компанія змогла відразу стати до роботи. До речі, більш ніж половина з цих 82 згодом повернулись у компанію. Навіть більше, за короткий проміжок часу ми прийняли на роботу ще приблизно 25 людей. За час війни наш штат збільшився на 2,5-3%.

Великим досягненням вважаємо те, що нам вдалося зберегти трудовий колектив.

Плідні відносини

Як ваша компанія долає енергетичні виклики сьогодення? Чи вдається суттєво скоротити споживання електроенергії?

За рівнем енергоощадження компанія посідає дуже високі позиції в Україні. Це зумовлено тим, що більшість наших виробничих потужностей були введені в експлуатацію після 2016-2017 років, і вони вже проєктувалися енергоефективними. Однак нам теж складно у теперішніх умовах забезпечувати виробництво електрикою. Маємо аварійне джерело потужністю 0,5 МВт, але цього замало. Вистачає лише на забезпечення найбільш ризикових ділянок і систем.

Водночас нам вдалося зекономити приблизно 25-30% споживання електрики завдяки перебудові логістики виробничих процесів. У підсумку змогли зменшити пікові навантаження і покращити енергоефективність.

Додатково інвестували у придбання дизель-генератора потужністю 1,6 МВт. Відповідно, потужність власних джерел аварійного електроживлення зросте до 2,1 МВт. А наше пікове споживання — 1,8 МВт. Тобто зможемо на 100% забезпечувати потреби компанії у разі перебоїв з постачанням електроенергії.

Яку допомогу надає ваша компанія військовим та цивільним під час війни?

Ми активно допомагаємо українській армії. На потреби військових компанія на благодійній основі спрямовує майже 10% загального обсягу виробництва ліків. Допомагаємо і шпиталям, і військовим на передовій.

У перші місяці війни ми надавали також іншу допомогу. Проте згодом зосередилися на найскладніших технологічних напрямах. Приміром, закуповуємо локаційне обладнання, специфічні безпілотники, дещо з розвідувального обладнання. У грошовому еквіваленті загальна допомога Силам оборони, мабуть, становить приблизно 90-100 млн грн.

На потреби військових компанія на благодійній основі спрямовує майже 10% загального обсягу виробництва ліків.

Чого маємо очікувати від компанії у 2023 році?

Будемо не тільки підтримувати численні поточні проєкти та процеси, а й багато працювати на майбутнє. Війна закінчиться перемогою. А відтоді маємо у 10 разів активніше рухатися вперед. 2023 рік буде дуже напруженим. Вже є напрацювання з подальшого розвитку. Певні контракти точно підпишемо цього року. Великі очікування також від розроблення п’ятої молекули. Треба провести другу фазу клінічних випробувань в Україні та розпочати клінічну частину у Європі.