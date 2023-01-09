Забота в действии: как Филипп Моррис помогает украинцам во время войны

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О результатах работы Филипп Моррис рассказываем в рамках проекта MMR .ua "Ответственная страна"

С начала полномасштабного вторжения компания Филипп Моррис позаботилась почти о двух тысячах своих сотрудников и их родных, обеспечив проживание и необходимую помощь всем эвакуированным в Украине и за рубежом, а также реализовала социальные и гуманитарные проекты, чтобы помочь украинцам выстоять, а стране победить.

Жилье

С домами Филипп Моррис помог не только своим сотрудникам, но и тем украинцам, которые вынужденно покидали свое жилье, чтобы спасти свои жизни, или потеряли его из-за ракет и обстрелов.

Компания профинансировала ремонт помещений для переселенцев во Львовской, Киевской и Закарпатской областях. Также Филипп Моррис стала донором проекта RE:Ukraine Housing, предусматривающего строительство временного модульного жилья для переселенцев вблизи Бучи.

Компания выделила 5,8 млн грн для строительства первых двух секций, рассчитанных на 15 семей. В течение новогодних праздников 20% выручки от каждого проданного устройства IQOS дополнительно направляется на дальнейшую реализацию этого проекта.

Медицина

Компания направила более 10 млн. долларов в поддержку международных гуманитарных усилий. За эти средства было приобретено 22 машины скорой помощи и рентгеновского аппарата для больницы в Ивано-Франковске.

Также Филипп Моррис купила два реанимобиля, которые оборудованы всем необходимым, чтобы доставлять в больницу тяжело раненых. Кроме того, компания выделила около 1,5 млн. грн. на мобильный гинекологический кабинет для обследования и помощи женщинам на деоккупированных территориях Харьковщины, а также закупила специальные матрасы для отделения реанимации одной из больниц на Днепропетровщине.

Свет

Чтобы помочь украинцам пережить блекауты, Филипп Моррис совместно с агентством DTF организовала в Киеве, Одессе и Львове "Сферы света". Это автономные социальные просторы, визуально похожие на модные глемпинги, в которых есть все на случай отключения электроэнергии: розетки, обогреватели, старлинки, кипятки и чай.

Посетители в "сферах" собирались разные. Кто-то приходил подзарядить телефон или выпить горячий чай, некоторые проводили рабочие встречи или организовывали мобильные офисы, а в одной из «сфер» Киева молодая пара даже провела свадебную церемонию и обменялась кольцами. "Сферы" были открыты для всех желающих. Каждая из них вмещала около 100 человек и становилась вторым домом, когда выключали свет.