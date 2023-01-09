Турбота в дії: як Філіп Морріс допомагає українцям під час війни

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Коли б до війни вас запитали, як ви уявляєте війну, чи співпали б ваші уявлення з тим, що відбувається зараз? Чи думали б ви, що намагатиметесь жити повне життя чи заморозите його, бо “не на часі”? А якби у вас був бізнес? Чи поставили б ви його на паузу чи робили б усе можливе, щоб наблизити перемогу?

Про результати роботи Філіп Морріс розповідаємо в рамках проєкту MMR.ua “Відповідальна країна”

З початку повномасштабного вторгнення компанія Філіп Морріс попіклувалась про майже дві тисячі своїх співробітників та їх рідних, забезпечивши проживання та необхідну допомогу всім евакуйованим в Україні та за кордоном, а також реалізувала соціальні та гуманітарні проекти, щоб допомогти українцям вистояти, а країні перемогти.

Житло

З домівками Філіп Морріс допоміг не лише своїм співробітникам, але й тим українцям, які вимушено залишали своє житло, щоб врятувати свої життя, або ж втратили його через ракети і обстріли.

Компанія профінансувала ремонт приміщень для переселенців у Львівській, Київській та Закарпатській областях. Також Філіп Морріс стала донором проекту RE:Ukraine Housing, що передбачає будівництво тимчасового модульного житла для переселенців поблизу Бучі.

Компанія виділила 5,8 млн грн для будівництва перших двох секцій, які розраховані на 15 родин. А протягом новорічних свят 20% виручки від кожного проданого пристрою IQOS додатково спрямовується на подальшу реалізацію цього проєкту.

Медицина

Компанія спрямувала понад 10 млн доларів на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль. За ці кошти було придбано 22 машини швидкої допомоги та рентгенівського апарату для лікарні в Івано-Франківську.

Також Філіп Морріс купила два реанімобілі, які обладнані всім необхідним, щоб доставляти до лікарні тяжко поранених. Окрім того, компанія виділила близько 1,5 млн грн на мобільний гінекологічний кабінет для обстеження та допомоги жінкам на деокупованих територіях Харківщини, а також закупила спеціальні матраци для відділення реанімації однієї з лікарень на Дніпропетровщині.

Світло

Щоб допомогти українцям пережити блекаути, Філіп Морріс спільно з агенцією DTF організувала у Києві, Одесі і Львові “Сфери світла”. Це автономні соціальні простори, візуально схожі на модні глемпінги, в яких є все на випадок відключення електроенергії: розетки, обігрівачі, старлінки, кип’яток та чай.

Відвідувачі у “сферах” збирались різні. Хтось приходив підзарядити телефон чи випити гарячого чаю, дехто проводив робочі зустрічі чи організовував мобільні офіси, а в одній із «сфер» Києва молода пара навіть провела весільну церемонію та обмінялася каблучками. “Сфери” були відкритими для всіх бажаючих. Кожна з них вміщувала близько 100 людей і ставала другим домом, коли вимикали світло.