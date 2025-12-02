Замороженная готовая еда – драйвер роста рынка?

Еще десять лет назад замороженная пища ассоциировалась только с экономией времени и сомнительным качеством. Уже несколько лет эта категория переживает настоящую перезагрузку: современные технологии, новые стандарты вкуса и изменение потребительской культуры сделали продукты ready-to-eat и ready-to-cook полноценным трендом рынка.

В ходе дискуссионной панели в рамках New Food Summit 2025 представители МХП, Bakery Food Investment и ЮГФУД (ТМ VALESTO) обсудили, как изменился потребитель, формирующий спрос на замороженное, и почему эта ниша становится новой точкой роста украинской пищевой индустрии. Модерировала дискуссию коммерческий директор розничной сети KOLO Виктория Шило.

Новая архитектура питания

Мировой рынок замороженных продуктов в настоящее время превышает $500 млрд и растет на 5–6% ежегодно. Директор по стратегическому развитию бизнеса компании ЮГФУД (ТМ VALESTO) Анна Мензатюк сравнила такие темпы роста с рынком IT, подчеркнув, что есть потенциал для дальнейшего роста, ведь в Украине замороженное блюдо уже не воспринимается как компромисс, а как удобное и технологическое решение.

Современный потребитель стремится к балансу между вкусом и темпом жизни. Война, энергетические колебания, рост дистанционной занятости изменили пищевые привычки: люди все чаще ищут готовые решения, которые можно разогреть через минуты, но при этом быть уверенными в качестве.

"Мы живем в мире, где скорость, удобство и качество - это три ключевых фактора выбора потребителя. Украинский рынок идет по мировым тенденциям, хотя еще с определенными локальными отличиями", - добавляет Мензатюк.

Для МХП производство готовой пищи является стратегическим направлением. Компания, известная как производитель охлажденного куриного мяса, активно развивает готовые продукты, сочетая индустриальную мощность и технологии. Представительница компании МХП Анастасия Шмуляева, руководитель развития категории "Готовая еда" согласилась с коллегой, что рынку есть куда развиваться. В частности, это подтверждается продажами готовых решений, выросших в 2025 году вдвое.

Руководитель развития категории "Готовая еда" МХП Анастасия Шмуляева. Фото: пресс-служба New Food Summit 2025

"За последние два года наша доля в категории замороженной пищи удвоилась. Это результат не случайности, а системного подхода к инновациям. Мы внимательно слушаем потребителя, изучаем его новые привычки, следим за тем, как меняется ритм жизни", - поделилась Анастасия Шмуляева.

По ее словам, результаты запуска новинок "Легко!" показали, что продукты стали драйверами роста категории. Они не снизили продажи других продуктов, а наоборот — расширили категорию. Потребители стали чаще выбирать бренд "Легко!", что и обеспечило прирост.

"Для нас это был риск, но оказалось, что за счет новых В2С решений для конечного потребителя рынок увеличился. Категория выросла, и все игроки выиграли", - добавила она.

Владелец Bakery Food Investment Олег Мищенко рассказал, что рост HoReCa-сегмента, дефицит поваров и запрос на стабильное качество заставили рынок искать готовые кулинарные базы.

"Рестораторы приходят к нам с запросом: дайте нам основу, а именно начинку, тесто, базовый соус, а дальше мы сделаем магию сами. И это новая бизнес-модель", – добавляет Олег Мищенко.

В компании постоянно экспериментируют и разрабатывают новинки, вдохновляясь европейскими трендами, но все чаще украинские продукты становятся теми, на которые начинают равняться другие производители. Представители ЮГФУД (ТМ VALESTO) также посещают профильные выставки, в частности, в Китае, где учатся современным подходам к презентации замороженной продукции.

"В мире упаковки - это часть опыта потребления. Мы берем этот опыт и адаптируем его к украинским реалиям", - делится Анна Мензатюк.

Анастасия Шумляева добавила, что важно быть в тренде, следить за новыми паттернами поведения, ведь в последние пять лет драйвером №1 покупки готовой пищи остается желание питаться разнообразно.

"Поэтому без новинок и инноваций нам никак", - подчеркнула она.

Рынок, формирующий потребителя будущего

Спикеры Украинский потребитель уже готов к новым форматам, а бизнес к системным решениям. Именно так рождается новая экономика в стране. Так, тенденции 2025 свидетельствуют, что сегмент ready-to-eat и ready-to-cook растет, формируя новую модель пищевого поведения. Если раньше готовые блюда являлись быстрым решением "на случай", то теперь они становятся постоянным элементом потребительской корзины. Однако меняется не только состав холодильника, но ментальность потребления. Украинцы постепенно переходят от модели "сделаю сам" к модели "для меня сделали профессионалы", говорят участники дискуссии.

"Мы создаем не просто продукт, а целое решение, которое соответствует реалиям жизни. Человек может приготовить вкусную пиццу дома за семь минут, когда нет времени или возможности заказать доставку. Это о комфорте, скорости и качестве", — объясняет эксперт МХП.

Участники дискуссии подтвердили, что индустрия готовой и замороженной пищи переходит в фазу инноваций. Уже сегодня крупные компании совершенствуют рецептуры, внедряют смартупаковку, оптимизируют логистику холодной цепи, а также учатся общаться с потребителем на языке удобства и доверия к бренду. Это помогает развивать рынок и создавать новые продукты.

"В топе мясной группы — котлеты и наггетсы. Не знаю, какая инновация должна появиться, чтобы украинцы перестали любить котлеты. Причем это и в замороженной, и в охлажденной пище одинаково. Поэтому как бы мы ни развивали азиатские линейки — котлета с гречкой всегда в топе. Поэтому нужно не забывать о балансе — это первое. И во-вторых: мы понимаем, что каждый день человек потребляет 2–2,5 тысячи калорий. И когда мы говорим, что мы растем или растет категория, то мы понимаем, что потребители просто переключаются с одного продукта на другой. И каждый производитель, каждый бренд конкурирует за эти калории", — рассказала Анастасия Шмуляева.

Поэтому игроки остаются конкурентами, однако рынок все чаще двигается в сторону совместных разработок и коллабораций. Такие партнерства позволяют совместить экспертизу различных компаний, например МХП в мясной категории и Bakery Food Investment в технологии слоеного теста.

"Мы понимаем, что порой эффективнее объединять усилия с другими производителями, чем конкурировать. Именно благодаря коллаборациям рынок двигается вперед", - подытоживает Анастасия Шмуляева.

Для украинского бизнеса это новый уровень зрелости, ведь компании понимают, что общий продукт может принести большую ценность, чем борьба за одну и ту же полку. Поэтому компании объединяют усилия, чтобы находить именно те качественные решения, которые ожидает потребитель.