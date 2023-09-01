Запуск регулируемого рынка криптоактивов увеличит инвестиционный потенциал Украины, – Владимир Носов

Регулирование рынка криптовалют – это закономерная реакция на распространение и переход в массовое использование. Об этом в интервью рассказал Владимир Носов – основатель и СЕО одной из крупнейших криптобирж в Европе родом из Украины WhiteBIT.

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По его словам, Украина также уверенно движется к массовой интеграции криптовалюта во все сферы нашей жизни, и это хороший сигнал для инвесторов.

"Многие участники рынка уже сейчас рассматривают перспективы работы в Украине. Поэтому запуск регулируемого рынка лишь увеличит инвестиционный потенциал государства. Более предметно мы сможем говорить после обнародования окончательной версии законопроекта. Но уже само желание Украины быть в топе прогрессивных государств, которые не скрываются от инноваций, а идут им навстречу – это процессы, которые я лично и компания WhiteBIT поддерживают», – говорит бизнесмен.

Он также добавил, что процесс адаптации украинской правовой базы к стандартам европейского регламента MiCA не будет простым, однако это логический шаг.

Говоря о готовности украинцев к переменам, предприниматель акцентировал внимание на необходимости общения граждан. Биржа WhiteBIT системно реализует разные программы по криптограмотности для украинцев. Владимир Носов рассказал об актуальных в этой сфере проектах.

"Среди совершенно новых проектов в сфере образования - Digital Traders Hub и WhiteBASE: trading. Первая инициатива реализуется совместно с Cryptology. Суть ее заключается в создании криптоковоркинга для офлайн-обучения по трейдингу, где новички, профессиональные трейдеры, разработчики и другие криптоэнтузиасты смогут делиться своими знаниями", – отметил предприниматель.

В интервью Владимир Носов затронул и тему благотворительной деятельности компании. По его словам, биржа сосредоточилась на помощи армии и гуманитарном направлении.

"Благотворительность и определенная социальная миссия всегда присутствовала в стратегии развития компании. Актуальная сумма, которую мы передали в поддержку Украины в пределах различных активностей за почти полтора года, примерно 415 млн грн. Один из последних наших донатов – это плюс 5 млн грн к операции "Единство", сбора на 10 тысяч дронов-камикадзе. Но, несмотря на полномасштабную войну, мы не остановили нашу инициативу, направленную на помощь онкобольным детям. Продолжаем поддерживать образовательные и культурные проекты", - сообщил Владимир Носов.

В заключение предприниматель заявил, что современный бизнес не может существовать без миссии и четких ценностей.

"Бизнес нового поколения должен быть ориентирован на человека. Именно на человека, а не клиента. То есть в основе современных компаний есть больше, чем коммерция. Миссия нашей биржи – достичь массового внедрения технологий блокчейн и расширить криптовалютное сообщество, предоставляя безопасное и простое в использовании". платформу. Сухие метрики, статистика, показатели – это уже старая школа. Компании нового поколения работают с личностями", – считает Владимир Носов.

Напомним, недавно биржа WhiteBIT создала новый инструмент для донатов – криптобанка Whitepay, открывающего дополнительные пути для сбора большего количества средств. Таким образом, клиенты Whitepay могут создать собственную криптобанк, указать целевую сумму сбора и собирать пожертвования в криптовалюте.