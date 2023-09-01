Регулювання ринку криптовалют – це закономірна реакція на їхнє поширення і перехід у масове використання. Про це в інтерв'ю для УНІАН розповів Володимир Носов – засновник та СЕО однієї з найбільших криптобірж в Європі родом з України WhiteBIT.

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З його слів, Україна також впевнено рухається до масової інтеграції криптовалют в усі сфери нашого життя, і це хороший сигнал для інвесторів.

"Багато учасників ринку вже зараз розглядають перспективи роботи в Україні. Тому запуск регульованого ринку лише збільшить інвестиційний потенціал держави. Більш предметно ми зможемо говорити після оприлюднення остаточної версії законопроєкту. Та вже саме бажання України бути в топі прогресивних держав, які не ховаються від інновацій, а йдуть їм назустріч, – це процеси, які я особисто і компанія WhiteBITпідтримують", – говорить бізнесмен.

Він також додав, що процес адаптації української правової бази до стандартів європейського регламенту MiCA не буде простим, однак це – логічний крок.

Говорячи про готовність українців до змін, підприємець акцентував увагу на необхідності едукації громадян. Біржа WhiteBIT системно реалізує різні програми з криптограмотності для українців. Володимир Носов розповів про актуальні у цій сфері проєкти.

"Серед зовсім нових проєктів у сфері освіти – Digital Traders Hub та WhiteBASE: trading. Перша ініціатива реалізується спільно з Cryptology. Суть її полягає у створенні криптоковоркінгу для офлайн-навчання з трейдингу, де новачки, професійні трейдери, розробники та інші криптоентузіасти матимуть змогу ділитися своїми знаннями", – зазначив підприємець.

В інтерв'ю Володимир Носов торкнувся і теми благодійної діяльності компанії. З його слів, наразі біржа зосередилася на допомозі армії та гуманітарному напрямі.

"Благодійність та певна соціальна місія були завжди присутні в стратегії розвитку компанії. Актуальна сума, яку ми передали на підтримку України в межах різних активностей за майже півтора року, приблизно 415 млн грн. Один з останніх наших донатів – це плюс 5 млн грн до операції "Єдність", збору на 10 тисяч дронів-камікадзе. Та попри повномасштабну війну ми не зупинили нашу ініціативу, спрямовану на допомогу онкохворим дітям. Продовжуємо підтримувати освітні та культурні проєкти", – повідомив Володимир Носов.

Насамкінець підприємець заявив, що сучасний бізнес не може існувати без місії та чітких цінностей.

"Бізнес нового покоління має бути орієнтований на людину. Саме на людину, а не клієнта. Тобто в основі сучасних компаній є дещо більше, ніж комерція. Місія нашої біржі – досягти масового впровадження технологій блокчейн і розширити криптовалютну спільноту, надаючи безпечну і просту у використанні платформу. Сухі метрики, статистика, показники – це вже стара школа. Компанії нового покоління працюють з особистостями", – вважає Володимир Носов.

Нагадаємо, нещодавно біржа WhiteBIT створила новий інструмент для донатів – криптобанку Whitepay, що відкриває додаткові шляхи для збору більшої кількості коштів. Таким чином, клієнти Whitepay можуть створити власну криптобанку, вказати цільову суму збору та збирати пожертвування у криптовалюті.