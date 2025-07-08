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Бизнес
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Женское лидерство как одна из движущих сил стратегии Kormotech

Директор Kormotech Мария Стефанишин
Директор Kormotech Мария Стефанишин

В те времена, когда бизнес сталкивается с вызовами, женское лидерство все чаще становится той силой, которая трансформирует компании. Kormotech – яркий пример того, как женщины-управленцы не только изменяют корпоративную культуру, но и укрепляют конкурентоспособность бизнеса.

Сейчас в компании Kormotech работают 30% женщин в топ-менеджменте и 35% в мидлменеджменте. Число женщин на производстве также растет, что обусловлено не фокусом на полу, а компетентностью и стойкостью, особенно в сложные времена. Такая тенденция не результат специальных программ или квот, а следствием естественного развития бизнеса и потребности привлекать лучших специалистов.

"Можно с уверенностью сказать, что роль женщин в компании стала еще более определяющей", — говорит директор Kormotech Мария Стефанишин.

Она добавила, что у Kormotech женское лидерство не просто важная составляющая, а движущая сила стратегического развития. Именно лидеры компании берут на себя ответственность за ключевые стратегические проекты: от открытия новых заводов до расширения логистических возможностей. Каждая из них привносит уникальный взгляд, стратегическое мышление и гибкость в решении задач. В компании считают, что благодаря синергии с женским лидерством бизнес добивается успеха и адаптируется к глобальным изменениям.

Фото 2 — Женское лидерство как одна из движущих сил стратегии Kormotech
Изготовление продукции на предприятии Kormotech. Фото предоставлено PR-отделом

Возможности для профессионального роста

Одним из важных корпоративных приоритетов компании является поддержка женского лидерства, говорит Мария Стефанишин. Среди внутренних инициатив — Программа развития лидеров, ориентированная на обучение руководителей и руководительниц среднего уровня, недавно возглавивших отделы. Так, 90% участниц этой программы — женщины, ответственные за направления от трейдмаркетинга к логистике и финансам.

Особое внимание уделено созданию условий для женщин-матерей. Например, компания выплачивает единовременную помощь работницам, выходящим в декрет. Если женщина соглашается на частичную занятость во время декретного отпуска, Kormotech ежемесячно компенсирует расходы на услуги няни до достижения ребенком трех лет. В компании считают, что если бизнес делает первый шаг, создавая соответствующие условия, женщины охотно возвращаются на работу.

"Из опыта компании эти усилия того стоят. Они не только поддерживают женщин, но и помогают им полностью реализовать свой потенциал", — подчеркнула директор Kormotech.

Стиль управления, изменяющий культуру

Женское лидерство в компании формирует другой стиль управления – с большей эмпатией, гибкостью, человечностью. Kormotech ориентируется на развитие людей, а не только на достижение формальных показателей. Такой подход создает сплоченные команды, где каждый ощущает поддержку. В результате бизнес растет не только благодаря финансовым метрикам, но и из-за внутренней культуры, направленной на общие цели. В долгосрочной перспективе именно этот стиль управления будет основой для построения инклюзивных и эффективных бизнес-структур.

По словам Марии Стефанишин, компания дает женщинам возможности для профессионального роста. В частности, женщины в менеджменте компании имеют доступ к многочисленным инструментам развития, как менторские программы, коучинг-сессии, специализированные тренинги. Обучение включает темы от финансовой грамотности к здоровью, в частности, речь идет о встречах с профильными врачами для обсуждения важности регулярных обследований.

"Мы убеждены, что каждая женщина у компании должна иметь шанс развиваться и получать поддержку, чтобы вывести свою карьеру на новый уровень. Женское лидерство здесь не только признается, но и активно поддерживается, потому что мы верим, что именно в условиях поддержки и обучения формируются лидеры, способные менять бизнес", — уверена директор Kormotech.

Истории женщин, которые прошли путь от начальных позиций к руководящим, являются ярким свидетельством эффективности внутренней политики компании. Например, Ульяна Фица, которая начинала как офис-менеджер, сейчас занимает должность Chief Supply Chain Officer. В течение карьеры она стала матерью двоих детей и недавно возглавила одно из приоритетных направлений - продажи в Западной Европе.

Фото 3 — Женское лидерство как одна из движущих сил стратегии Kormotech
Директор Kormotech Мария Стефанишин. Фото предоставлено PR-отделом

"Это не только история ее личного успеха, но и доказательство того, как важно создавать условия, где женщины могут развиваться без страха быть ограниченными семейными обязанностями", — говорит Мария Стефанишин.

Более того, Мария вспомнила времена во время карантина 2020 года, когда женское лидерство в компании проявило себя особенно ярко в условиях кризиса. Во время пандемии компания запустила новый завод в Литве, сделав это полностью онлайн. Тогда это было нестандартное, ассиметричное решение, которое принимали топ-менеджерки и которое стало успешным, ведь сегодня Kormotech строит еще один завод в Литве, вдвое мощнее. По мнению Марии, именно способность принимать нестандартные решения и быстро адаптироваться к новым реалиям стала важнейшим преимуществом женского управленческого подхода.

В Kormotech убеждены, что женское лидерство - не временный тренд, а стратегическая необходимость. В будущем именно женщины-лидеры станут основой для инноваций и конкурентоспособности компании. Развивая женские таланты, компания закладывает фундамент более устойчивого, адаптивного бизнеса, способного достигать результатов даже в самых сложных условиях.