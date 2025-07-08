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Категорія
Бізнес
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Жіноче лідерство як одна із рушійних сил стратегії Kormotech

Директорка Kormotech Марія Стефанишин
Директорка Kormotech Марія Стефанишин

У часи, коли бізнес стикається з викликами, жіноче лідерство дедалі частіше стає тією силою, що трансформує компанії. Kormotech — яскравий приклад того, як жінки-управлінці не лише змінюють корпоративну культуру, а й зміцнюють конкурентоспроможність бізнесу. 

Нині у компанії Kormotech працюють 30% жінок у топменеджменті та 35% у мідлменеджменті. Кількість жінок на виробництві також зростає, що зумовлено не фокусом на статі, а компетентністю й стійкістю, особливо у складні часи. Така тенденція не є результатом спеціальних програм чи квот, а наслідком природного розвитку бізнесу та потреби залучати найкращих фахівців. 

"Можна з упевненістю сказати, що роль жінок у компанії стала ще більш визначальною", — каже директорка Kormotech Марія Стефанишин. 

Вона додала, що у Kormotech жіноче лідерство не просто важлива складова, а рушійна сила стратегічного розвитку. Саме лідерки компанії беруть на себе відповідальність за ключові стратегічні проєкти: від відкриття нових заводів до розширення логістичних можливостей. Кожна з них привносить унікальний погляд, стратегічне мислення та гнучкість у вирішення завдань. У компанії вважають, що завдяки синергії з жіночим лідерством бізнес досягає успіху й адаптується до глобальних змін.

Жіноче лідерство як одна із рушійних сил стратегії Kormotech
Жіноче лідерство як одна із рушійних сил стратегії Kormotech

Можливості для професійного зростання 

Одним із важливих корпоративних пріоритетів компанії є підтримка жіночого лідерства, каже Марія Стефанишин. Серед внутрішніх ініціатив — Програма розвитку лідерів, що орієнтована на навчання керівників і керівниць середнього рівня, які нещодавно очолили відділи. Так, 90% учасниць цієї програми — жінки, відповідальні за напрямки від трейдмаркетингу до логістики й фінансів.

Особливу увагу приділено створенню умов для жінок-матерів. Наприклад, компанія виплачує одноразову допомогу працівницям, які виходять у декрет. Якщо жінка погоджується на часткову зайнятість під час декретної відпустки, Kormotech щомісяця компенсує витрати на послуги няні до досягнення дитиною трьох років. У компанії вважають: якщо бізнес робить перший крок, створюючи відповідні умови, жінки охоче повертаються на роботу. 

"Із досвіду компанії ці зусилля того варті. Вони не лише підтримують жінок, а й допомагають їм повністю реалізувати свій потенціал", — наголосила директорка Kormotech

Стиль управління, що змінює культуру

Жіноче лідерство у компанії формує інший стиль управління — з більшою емпатією, гнучкістю, людяністю. Kormotech орієнтується на розвиток людей, а не лише на досягнення формальних показників. Такий підхід створює згуртовані команди, де кожен відчуває підтримку. У результаті бізнес зростає не тільки завдяки фінансовим метрикам, а й через внутрішню культуру, що спрямована на спільну мету. У довгостроковій перспективі саме цей стиль управління буде основою побудови інклюзивних та ефективних бізнес-структур.

За словами Марії Стефанишин, компанія надає жінкам можливості для професійного зростання. Зокрема, жінки у менеджменті компанії мають доступ до численних інструментів розвитку, як-от менторські програми, коучинг-сесії, спеціалізовані тренінги. Навчання охоплює теми від фінансової грамотності до здоров’я, зокрема, йдеться про зустрічі з профільними лікарями для обговорення важливості регулярних обстежень. 

"Ми переконані, що кожна жінка у компанії повинна мати шанс розвиватися та отримувати підтримку, щоб вивести свою кар’єру на новий рівень. Жіноче лідерство тут не лише визнається, але й активно підтримується, бо ми віримо, що саме в умовах підтримки й навчання формуються лідери, здатні змінювати бізнес", — впевнена директорка Kormotech. 

Історії жінок, які пройшли шлях від початкових позицій до керівних, є яскравим свідченням ефективності внутрішньої політики компанії. Наприклад, Уляна Фіца, яка починала як офіс-менеджерка, нині обіймає посаду Chief Supply Chain Officer. Протягом кар’єри вона стала матір’ю двох дітей і нещодавно очолила один із пріоритетних напрямів — продажі у Західній Європі. 

Фото 3 — Жіноче лідерство як одна із рушійних сил стратегії Kormotech
Директорка Kormotech Марія Стефанишин. Фото надане PR-відділом

"Це не лише історія її особистого успіху, а й доказ того, як важливо створювати умови, де жінки можуть розвиватися без страху бути обмеженими сімейними обов’язками", — каже Марія Стефанишин. 

Ба більше, Марія пригадала часи під час карантину 2020 року, коли жіноче лідерство у компанії проявило себе особливо яскраво в умовах кризи. Під час пандемії компанія запустила новий завод у Литві, зробивши це повністю онлайн. Тоді це було нестандартне, асиметричне рішення, яке ухвалювали топменеджерки і яке стало успішним, адже сьогодні Kormotech будує ще один завод у Литві, вдвічі потужніший. На думку Марії, саме здатність ухвалювати нестандартні рішення й швидко адаптуватися до нових реалій стала важливою перевагою жіночого управлінського підходу.

У Kormotech переконані, що жіноче лідерство — не тимчасовий тренд, а стратегічна необхідність. У майбутньому саме жінки-лідерки стануть основою для інновацій та конкурентоспроможності компанії. Розвиваючи жіночі таланти, компанія закладає фундамент більш стійкого, адаптивного бізнесу, здатного досягати результатів навіть у найскладніших умовах.