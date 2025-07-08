У часи, коли бізнес стикається з викликами, жіноче лідерство дедалі частіше стає тією силою, що трансформує компанії. Kormotech — яскравий приклад того, як жінки-управлінці не лише змінюють корпоративну культуру, а й зміцнюють конкурентоспроможність бізнесу.

Нині у компанії Kormotech працюють 30% жінок у топменеджменті та 35% у мідлменеджменті. Кількість жінок на виробництві також зростає, що зумовлено не фокусом на статі, а компетентністю й стійкістю, особливо у складні часи. Така тенденція не є результатом спеціальних програм чи квот, а наслідком природного розвитку бізнесу та потреби залучати найкращих фахівців.

"Можна з упевненістю сказати, що роль жінок у компанії стала ще більш визначальною", — каже директорка Kormotech Марія Стефанишин.

Вона додала, що у Kormotech жіноче лідерство не просто важлива складова, а рушійна сила стратегічного розвитку. Саме лідерки компанії беруть на себе відповідальність за ключові стратегічні проєкти: від відкриття нових заводів до розширення логістичних можливостей. Кожна з них привносить унікальний погляд, стратегічне мислення та гнучкість у вирішення завдань. У компанії вважають, що завдяки синергії з жіночим лідерством бізнес досягає успіху й адаптується до глобальних змін.

Жіноче лідерство як одна із рушійних сил стратегії Kormotech

Можливості для професійного зростання

Одним із важливих корпоративних пріоритетів компанії є підтримка жіночого лідерства, каже Марія Стефанишин. Серед внутрішніх ініціатив — Програма розвитку лідерів, що орієнтована на навчання керівників і керівниць середнього рівня, які нещодавно очолили відділи. Так, 90% учасниць цієї програми — жінки, відповідальні за напрямки від трейдмаркетингу до логістики й фінансів.

Особливу увагу приділено створенню умов для жінок-матерів. Наприклад, компанія виплачує одноразову допомогу працівницям, які виходять у декрет. Якщо жінка погоджується на часткову зайнятість під час декретної відпустки, Kormotech щомісяця компенсує витрати на послуги няні до досягнення дитиною трьох років. У компанії вважають: якщо бізнес робить перший крок, створюючи відповідні умови, жінки охоче повертаються на роботу.

"Із досвіду компанії ці зусилля того варті. Вони не лише підтримують жінок, а й допомагають їм повністю реалізувати свій потенціал", — наголосила директорка Kormotech.

Стиль управління, що змінює культуру

Жіноче лідерство у компанії формує інший стиль управління — з більшою емпатією, гнучкістю, людяністю. Kormotech орієнтується на розвиток людей, а не лише на досягнення формальних показників. Такий підхід створює згуртовані команди, де кожен відчуває підтримку. У результаті бізнес зростає не тільки завдяки фінансовим метрикам, а й через внутрішню культуру, що спрямована на спільну мету. У довгостроковій перспективі саме цей стиль управління буде основою побудови інклюзивних та ефективних бізнес-структур.

За словами Марії Стефанишин, компанія надає жінкам можливості для професійного зростання. Зокрема, жінки у менеджменті компанії мають доступ до численних інструментів розвитку, як-от менторські програми, коучинг-сесії, спеціалізовані тренінги. Навчання охоплює теми від фінансової грамотності до здоров’я, зокрема, йдеться про зустрічі з профільними лікарями для обговорення важливості регулярних обстежень.

"Ми переконані, що кожна жінка у компанії повинна мати шанс розвиватися та отримувати підтримку, щоб вивести свою кар’єру на новий рівень. Жіноче лідерство тут не лише визнається, але й активно підтримується, бо ми віримо, що саме в умовах підтримки й навчання формуються лідери, здатні змінювати бізнес", — впевнена директорка Kormotech.

Історії жінок, які пройшли шлях від початкових позицій до керівних, є яскравим свідченням ефективності внутрішньої політики компанії. Наприклад, Уляна Фіца, яка починала як офіс-менеджерка, нині обіймає посаду Chief Supply Chain Officer. Протягом кар’єри вона стала матір’ю двох дітей і нещодавно очолила один із пріоритетних напрямів — продажі у Західній Європі.

Директорка Kormotech Марія Стефанишин. Фото надане PR-відділом

"Це не лише історія її особистого успіху, а й доказ того, як важливо створювати умови, де жінки можуть розвиватися без страху бути обмеженими сімейними обов’язками", — каже Марія Стефанишин.

Ба більше, Марія пригадала часи під час карантину 2020 року, коли жіноче лідерство у компанії проявило себе особливо яскраво в умовах кризи. Під час пандемії компанія запустила новий завод у Литві, зробивши це повністю онлайн. Тоді це було нестандартне, асиметричне рішення, яке ухвалювали топменеджерки і яке стало успішним, адже сьогодні Kormotech будує ще один завод у Литві, вдвічі потужніший. На думку Марії, саме здатність ухвалювати нестандартні рішення й швидко адаптуватися до нових реалій стала важливою перевагою жіночого управлінського підходу.

У Kormotech переконані, що жіноче лідерство — не тимчасовий тренд, а стратегічна необхідність. У майбутньому саме жінки-лідерки стануть основою для інновацій та конкурентоспроможності компанії. Розвиваючи жіночі таланти, компанія закладає фундамент більш стійкого, адаптивного бізнесу, здатного досягати результатів навіть у найскладніших умовах.