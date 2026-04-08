Зима как стресс-тест: почему доставка стала финансовым показателем для бизнеса

Зима 2025-2026 стала самым трудным операционным периодом для украинского бизнеса с начала полномасштабного вторжения по оценке Reuters. Но главный урок этого сезона – не операционный, а финансовый. Сбой доставки – это потерянная выручка, доля рынка и клиенты, которые в следующий раз пойдут к конкуренту.

В январе по сравнению с декабрем, и без того пиковым месяцем из-за праздников, совокупный объем заказов в категориях Horeca, Food retail и E-commerce через Uklon Delivery вырос на 23%. Это не сезонный эффект – после праздников спрос обычно только проседает. Январский рост объясняется иначе: бизнесы, традиционно закрывавшие доставку сами по себе, в мороз просто не смогли работать по предыдущей модели.

Особенно показательна динамика в сегменте Food Retail. Сети и магазины, традиционно имеющие собственных курьеров, в январе существенно увеличили заказ через наш сервис доставки. Количество выполненных заказов в этой категории выросло на 68,7% по всем городам присутствия, по Киеву – на 65,8%. За каждым процентом – бизнес, который либо сохранил выручку в пик, либо потерял ее из-за логистического сбоя.

Показательный пример – сеть VARUS. В пик нагрузки они зафиксировали резкий рост онлайн-заказов, который не могли закрыть своими силами. Партнерская доставка позволила масштабировать ресурс в нужный момент: сроки выдержаны, OTIF (процент заказов, доставленных в срок и в полном объеме) под контролем.

Отдельный сценарий – срочная доставка горючего для генераторов, запчастей и расходных материалов. Для бизнесов, где остановка означает срыв обязательств перед клиентами, финансовые последствия выходят за рамки одного простоя.

Для наших Enterprise-партнеров мы внедрили бонусные программы для курьеров и инструменты сервиса, обеспечивающие повышенную доступность автокурьеров в определенных локациях, чтобы сохранять качество сервиса даже в самые загруженные периоды. Это не разовые меры, а системная работа, которая помогает бизнесу уменьшать операционные риски вне зависимости от погодных условий или сезонности. Доставка давно перестала быть сервисной функцией. Эта зима только сделала очевидным, что уже было правдой: надежность доставки – это финансовый показатель. И его следует считать соответственно.