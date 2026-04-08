Зима як стрес-тест: чому доставка стала фінансовим показником для бізнесу

Зима 2025–2026 стала найважчим операційним періодом для українського бізнесу з початку повномасштабного вторгнення за оцінкою Reuters. Але головний урок цього сезону – не операційний, а фінансовий. Збій доставки – це втрачена виручка, частка ринку і клієнти, які наступного разу підуть до конкурента.

У січні порівняно з груднем, і без того піковим місяцем через свята, сукупний обсяг замовлень у категоріях Horeca, Food retail та E-commerce через Uklon Delivery зріс на 23%. Це не сезонний ефект – після свят попит зазвичай лише просідає. Січневе зростання пояснюється інакше: бізнеси, які традиційно закривали доставку власними силами, у мороз просто не змогли працювати за попередньою моделлю.

Особливо показова динаміка в сегменті Food retail. Мережі та магазини, які традиційно мають власних курʼєрів, у січні суттєво збільшили замовлення через наш сервіс доставки. Кількість виконаних замовлень у цій категорії зросла на 68,7% по всіх містах присутності, по Києву – на 65,8%. За кожним відсотком – бізнес, який або зберіг виручку в пік, або втратив її через логістичний збій.

Показовий приклад – мережа VARUS. У пік навантаження вони зафіксували різке зростання онлайн-замовлень, яке не могли закрити власними силами. Партнерська доставка дозволила масштабувати ресурс у потрібний момент: терміни витримані, OTIF (відсоток замовлень, доставлених вчасно і у повному обсязі) під контролем.

Окремий сценарій – термінова доставка пального для генераторів, запчастин і витратних матеріалів. Для бізнесів, де зупинка означає зрив зобов'язань перед клієнтами, фінансові наслідки виходять далеко за межі одного простою.

Для наших Enterprise-партнерів ми впровадили бонусні програми для кур'єрів та інструменти сервісу, що забезпечують підвищену доступність автокурʼєрів у певних локаціях, щоб зберігати якість сервісу навіть у найзавантаженіші періоди. Це не разові заходи, а системна робота, що допомагає бізнесу зменшувати операційні ризики незалежно від погодних умов чи сезонності. Доставка давно перестала бути сервісною функцією. Ця зима лише зробила очевидним те, що вже було правдою: надійність доставки – це фінансовий показник. І його варто рахувати відповідно.