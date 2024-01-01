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Работа бизнес-тренером. Иллюстрация: Delo.ua
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Бизнес-тренер

Целью бизнес-тренера является помощь клиентам добиваться своих бизнес-целей, развивать лидерские навыки руководства компаний и других работников, а также помогать налаживать процессы в компании, чтобы она была эффективной.

Бизнес-тренер – это специалист, который предоставляет тренинги для бизнеса и обучает их. Бизнес-тренер должен постоянно анализировать работу различных организаций, находить слабые и сильные стороны, чтобы иметь надлежащие компетенции для помощи бизнесу наладить процессы в компании.

Что делает бизнес-тренер

Бизнес-тренеры могут работать в компании, чтобы помогать бизнесу развиваться или быть независимым консультантом в различных предприятиях, а также проводить тренинги для МСБ и крупного бизнеса.

В частности, бизнес-тренер занимается:

  1. Анализом данных.
  2. Проведением тренингов.
  3. Развитием навыков.
  4. Разработкой программ для бизнеса.

При этом бизнес-тренеры могут специализироваться в разных областях, а их задачи могут различаться в зависимости от потребности клиента.

Какая зарплата у бизнес-тренера?

В Украине начинающий бизнес-тренер может зарабатывать от 15 000 грн/мес. Средняя зарплата бизнес-тренера в Украине составляет около 25 000 грн/мес. Однако специалисты с большим опытом и успешными кейсами могут зарабатывать до 50 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе бизнес-тренером?

Плюсы Минусы
Развитие. Конкуренция.
Высокая заработная плата. Работа в стрессовых условиях.
Разнообразная работа. Необходимо анализировать большой объем информации.
Есть возможность быть самозанятым. Независимые бизнес-тренеры не всегда получают стабильный доход.

Как стать бизнес-тренером?

Чтобы стать бизнес-тренером, достаточно иметь профессиональное высшее образование и получить опыт работы. Часто бизнес-тренерами становятся сами бизнесмены или успешные эксперты, желающие поделиться своими знаниями и опытом.

Где учиться на бизнес-тренера?

Чтобы получить образование бизнес-тренера, можно окончить ВУЗ, колледж или профессиональные курсы, а в дальнейшем повышать свою квалификацию.

Курсы бизнес-тренера?

  • Курс "Школа тренеров" от "Образовательного хаба" города Киева.
  • Школа бизнес-тренеров (Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова).
  • Международная школа бизнес-тренеров ІСВТ в Украине.

Какие навыки нужны для работы бизнес-тренером?

Для работы бизнес-тренером нужно иметь разные навыки - от организационных до профессиональных, в частности:

  • Умение работать с командами, коммуникационные и организационные навыки. 
  • Анализировать данные и на их основе делать выводы. 
  • Умение доносить до людей информацию, ораторские способности. 
Фото 2 — Бизнес-тренер
  • Лидерские навыки. 
  • Стрессоустойчивость. 
  • Навыки разработки обучающих программ и умение работать с презентациями. 
  • Владение английским языком.