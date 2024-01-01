Целью бизнес-тренера является помощь клиентам добиваться своих бизнес-целей, развивать лидерские навыки руководства компаний и других работников, а также помогать налаживать процессы в компании, чтобы она была эффективной.
Бизнес-тренер – это специалист, который предоставляет тренинги для бизнеса и обучает их. Бизнес-тренер должен постоянно анализировать работу различных организаций, находить слабые и сильные стороны, чтобы иметь надлежащие компетенции для помощи бизнесу наладить процессы в компании.
Что делает бизнес-тренер
Бизнес-тренеры могут работать в компании, чтобы помогать бизнесу развиваться или быть независимым консультантом в различных предприятиях, а также проводить тренинги для МСБ и крупного бизнеса.
В частности, бизнес-тренер занимается:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Анализом данных.
- Проведением тренингов.
- Развитием навыков.
- Разработкой программ для бизнеса.
При этом бизнес-тренеры могут специализироваться в разных областях, а их задачи могут различаться в зависимости от потребности клиента.
Какая зарплата у бизнес-тренера?
В Украине начинающий бизнес-тренер может зарабатывать от 15 000 грн/мес. Средняя зарплата бизнес-тренера в Украине составляет около 25 000 грн/мес. Однако специалисты с большим опытом и успешными кейсами могут зарабатывать до 50 000 грн/мес.
Плюсы и минусы в работе бизнес-тренером?
|Плюсы
|Минусы
|Развитие.
|Конкуренция.
|Высокая заработная плата.
|Работа в стрессовых условиях.
|Разнообразная работа.
|Необходимо анализировать большой объем информации.
|Есть возможность быть самозанятым.
|Независимые бизнес-тренеры не всегда получают стабильный доход.
Как стать бизнес-тренером?
Чтобы стать бизнес-тренером, достаточно иметь профессиональное высшее образование и получить опыт работы. Часто бизнес-тренерами становятся сами бизнесмены или успешные эксперты, желающие поделиться своими знаниями и опытом.
Где учиться на бизнес-тренера?
Чтобы получить образование бизнес-тренера, можно окончить ВУЗ, колледж или профессиональные курсы, а в дальнейшем повышать свою квалификацию.
Курсы бизнес-тренера?
- Курс "Школа тренеров" от "Образовательного хаба" города Киева.
- Школа бизнес-тренеров (Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова).
- Международная школа бизнес-тренеров ІСВТ в Украине.
Какие навыки нужны для работы бизнес-тренером?
Для работы бизнес-тренером нужно иметь разные навыки - от организационных до профессиональных, в частности:
- Умение работать с командами, коммуникационные и организационные навыки.
- Анализировать данные и на их основе делать выводы.
- Умение доносить до людей информацию, ораторские способности.
- Лидерские навыки.
- Стрессоустойчивость.
- Навыки разработки обучающих программ и умение работать с презентациями.
- Владение английским языком.