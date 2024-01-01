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бізнес-тренер, професії
Робота бізнес-тренером. Ілюстрація: Delo.ua
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Бізнес-тренер

Метою бізнес-тренера є допомога клієнтам досягати своїх бізнес-цілей, розвивати лідерські навички керівництва компаній і інших працівників, а також допомагати налагоджувати процеси в компанії, щоб вона була ефективною. 

Бізнес-тренер - це фахівець, який надає тренінги для бізнесу і навчає їх. Бізнес-тренеру треба постійно аналізувати роботу різних організації, знаходити слабкі та сильні сторони, щоб мати належні компетенції для допомоги бізнесу налагодити процеси в компанії.

Що робить бізнес-тренер

Бізнес-тренери можуть працювати в компанії, щоб допомагати бізнесу розвиватись або бути незалежним консультантом у різних підприємствах, а також проводити тренінги для МСБ і великого бізнесу. 

Зокрема, бізнес-тренер займається: 

  1. Аналізом даних. 
  2. Проводе тренінги. 
  3. Розвитком навичок. 
  4. Розробкою програм для бізнесу. 

При цьому бізнес-тренери можуть спеціалізуватися в різних областях, а їх завдання також можуть різнитись в залежності від потреби клієнта. 

Яка зарплата у бізнес-тренера?

В Україні бізнес-тренер початківець може заробляти від 15 000 грн / міс. Середня зарплата бізнес-тренера в Україні складає близько 25 000 грн / міс. Однак фахівці з великим досвідом і успішними кейсами може заробляти до 50 000 грн / міс. 

Плюси та мінуси в роботі бізнес-тренером?

Плюси  Мінуси
Розвиток.  Конкуренція. 
Висока заробітна плата.  Робота у стресових умовах. 
Різноманітна робота.  Треба аналізувати великий обсяг інформації. 
Є можливість бути самозайнятим.  Незалежні бізнес-тренери не завжди мають стабільний дохід. 

Як стати бізнес-тренером?

Щоб стати бізнес-тренером досить мати фахову вищу освіту та отримати досвід роботи. Часто бізнес-тренерами стають самі бізнесмени або успішні експерти, які бажають поділитися власними знаннями та досвідом.

Де вчитися на бізнес тренера?

Щоб отримати освіту бізнес-тренера можна закінчити ВУЗ, коледж або професійні курси та у подальшому підвищувати свою кваліфікацію. 

Курси Бізнес-тренера?

  • Курс “Школа тренерів” від “Освітнього хабу” міста Києва. 
  • Школа бізнес-тренерів (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). 
  • Міжнародна Школа Бізнес-Тренерів ІСВТ в Україні.

Які навички потрібні для роботи бізнес-тренером?

Для роботи бізнес-тренером потрібно мати різні навички - від організаційних до фахових, зокрема: 

  • Вміння працювати з командами, комунікаційні та організаційні навички.
  • Аналізувати дані та на їх основі робити висновки. 
  • Вміння доносити до людей інформацію, ораторські здібності. 
Фото 2 — Бізнес-тренер