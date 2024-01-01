Метою бізнес-тренера є допомога клієнтам досягати своїх бізнес-цілей, розвивати лідерські навички керівництва компаній і інших працівників, а також допомагати налагоджувати процеси в компанії, щоб вона була ефективною.
Бізнес-тренер - це фахівець, який надає тренінги для бізнесу і навчає їх. Бізнес-тренеру треба постійно аналізувати роботу різних організації, знаходити слабкі та сильні сторони, щоб мати належні компетенції для допомоги бізнесу налагодити процеси в компанії.
Що робить бізнес-тренер
Бізнес-тренери можуть працювати в компанії, щоб допомагати бізнесу розвиватись або бути незалежним консультантом у різних підприємствах, а також проводити тренінги для МСБ і великого бізнесу.
Зокрема, бізнес-тренер займається:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Аналізом даних.
- Проводе тренінги.
- Розвитком навичок.
- Розробкою програм для бізнесу.
При цьому бізнес-тренери можуть спеціалізуватися в різних областях, а їх завдання також можуть різнитись в залежності від потреби клієнта.
Яка зарплата у бізнес-тренера?
В Україні бізнес-тренер початківець може заробляти від 15 000 грн / міс. Середня зарплата бізнес-тренера в Україні складає близько 25 000 грн / міс. Однак фахівці з великим досвідом і успішними кейсами може заробляти до 50 000 грн / міс.
Плюси та мінуси в роботі бізнес-тренером?
|Плюси
|Мінуси
|Розвиток.
|Конкуренція.
|Висока заробітна плата.
|Робота у стресових умовах.
|Різноманітна робота.
|Треба аналізувати великий обсяг інформації.
|Є можливість бути самозайнятим.
|Незалежні бізнес-тренери не завжди мають стабільний дохід.
Як стати бізнес-тренером?
Щоб стати бізнес-тренером досить мати фахову вищу освіту та отримати досвід роботи. Часто бізнес-тренерами стають самі бізнесмени або успішні експерти, які бажають поділитися власними знаннями та досвідом.
Де вчитися на бізнес тренера?
Щоб отримати освіту бізнес-тренера можна закінчити ВУЗ, коледж або професійні курси та у подальшому підвищувати свою кваліфікацію.
Курси Бізнес-тренера?
- Курс “Школа тренерів” від “Освітнього хабу” міста Києва.
- Школа бізнес-тренерів (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).
- Міжнародна Школа Бізнес-Тренерів ІСВТ в Україні.
Які навички потрібні для роботи бізнес-тренером?
Для роботи бізнес-тренером потрібно мати різні навички - від організаційних до фахових, зокрема:
- Вміння працювати з командами, комунікаційні та організаційні навички.
- Аналізувати дані та на їх основі робити висновки.
- Вміння доносити до людей інформацію, ораторські здібності.
- Лідерські навички.
- Навички розробки навчальних програм та вміння працювати з презентаціями.
- Володіння англійською мовою.
- Стресостійкість.