Метою бізнес-тренера є допомога клієнтам досягати своїх бізнес-цілей, розвивати лідерські навички керівництва компаній і інших працівників, а також допомагати налагоджувати процеси в компанії, щоб вона була ефективною.

Бізнес-тренер - це фахівець, який надає тренінги для бізнесу і навчає їх. Бізнес-тренеру треба постійно аналізувати роботу різних організації, знаходити слабкі та сильні сторони, щоб мати належні компетенції для допомоги бізнесу налагодити процеси в компанії.

Що робить бізнес-тренер

Бізнес-тренери можуть працювати в компанії, щоб допомагати бізнесу розвиватись або бути незалежним консультантом у різних підприємствах, а також проводити тренінги для МСБ і великого бізнесу.

Зокрема, бізнес-тренер займається:

Аналізом даних. Проводе тренінги. Розвитком навичок. Розробкою програм для бізнесу.

При цьому бізнес-тренери можуть спеціалізуватися в різних областях, а їх завдання також можуть різнитись в залежності від потреби клієнта.

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Яка зарплата у бізнес-тренера?

В Україні бізнес-тренер початківець може заробляти від 15 000 грн / міс. Середня зарплата бізнес-тренера в Україні складає близько 25 000 грн / міс. Однак фахівці з великим досвідом і успішними кейсами може заробляти до 50 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі бізнес-тренером?

Плюси Мінуси Розвиток. Конкуренція. Висока заробітна плата. Робота у стресових умовах. Різноманітна робота. Треба аналізувати великий обсяг інформації. Є можливість бути самозайнятим. Незалежні бізнес-тренери не завжди мають стабільний дохід.

Як стати бізнес-тренером?

Щоб стати бізнес-тренером досить мати фахову вищу освіту та отримати досвід роботи. Часто бізнес-тренерами стають самі бізнесмени або успішні експерти, які бажають поділитися власними знаннями та досвідом.

Де вчитися на бізнес тренера?

Щоб отримати освіту бізнес-тренера можна закінчити ВУЗ, коледж або професійні курси та у подальшому підвищувати свою кваліфікацію.

Курси Бізнес-тренера?

Курс “Школа тренерів” від “Освітнього хабу” міста Києва.

Школа бізнес-тренерів (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

Міжнародна Школа Бізнес-Тренерів ІСВТ в Україні.

Які навички потрібні для роботи бізнес-тренером?

Для роботи бізнес-тренером потрібно мати різні навички - від організаційних до фахових, зокрема:

Вміння працювати з командами, комунікаційні та організаційні навички.

Аналізувати дані та на їх основі робити висновки.

Вміння доносити до людей інформацію, ораторські здібності.