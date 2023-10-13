До столиці з’їхалися викладачі Гарварду та топових бізнес-шкіл світу

Цифрова трансформація, відповідальність бізнесу, виклики і можливості підтримки людей у складні часи — це лише частина тем, яких торкнулися сім провідних іноземних спікерів у своїх виступах під час форуму Facing the Future. ReinforceUA від Бізнес-школи МІМ .

Викладачі Гарварду та топових бізнес-шкіл світу поділилися досвідом реалізованих практик відновлення територій і тим, як сучасні технології допомагають повернутися до повноцінного життя людям, які зазнали серйозних фізичних травм.

До Форуму долучився секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. «Проводити такі заходи для нашої країни є дуже-дуже важливо. Мені приємно, що ви не зупиняєтеся. Якщо ми говоримо про трансформацію, якою вона б не була – цифрова, чи то генна, чи будь-яка інша, ми маємо бути свідомі того, що треба лишатися людьми. І наша людяність та єдність дали нам можливість, спроможність і шанс 24 лютого 2022 року почати виборювати свою незалежність. Маємо розуміти, що у залежності від того, в який спосіб буде закінчуватися війна, яку країна-терорист розв'язала на нашій території, буде важливим, куди рухатиметься далі світ. Я можу сказати, що сьогодні, саме на нашій території вирішується, якою буде цивілізація у найближчі 20, 30 чи 40 років», — зазначив Олексій Данілов.

Міжнародний освітній форум Facing the Future. ReinforceUA став логічним продовженням проєкту Reinforce.UA від Бізнес-школи МІМ, в рамках якого протягом першого року повномасштабного вторгнення світові мислителі сучасності, у тому числі ті, які входять до рейтингу Thinkers50, безкоштовно ділилися своїми знаннями з українською спільнотою.

Результатом стали майже півсотні лекцій про лідерство, інновації, участь бізнесу у зростанні людського добробуту, маркетинг, економіку та глобальні тенденції, притаманні діловому світу. І як підсумок пройденого шляху — міжнародний форум, який зібрав на одному майданчику світових лідерів думок і представників українського бізнесу.

Професор Гарвардської школи бізнесу Крістіан Кетелс у своєму виступі розповів присутнім про конкурентоспроможність України у світовому контексті. Доктор Кетелс керував проєктами конкурентоспроможності в багатьох країнах світу, йому належать численні роботи з питань економічної політики та стратегії в Європі, Північній Америці та Азії.

«Українські компанії повинні виживати, продовжувати працювати, платити зарплати під час війни і надавати товари та послуги українському населенню. Багато дискусій точиться навколо того, яким чином у цей період країна має залишатися стабільною. Коли війна закінчиться, потрібно буде реконструювати державний сектор і компанії, але для успіху важливо не просто замінити те, що знищила війна, а наново визначити, якими мають бути джерела конкурентоздатності далі», — підкреслив Крістіан Кетелс.

Про відродження економіки та базовий дохід, як інструмент невідкладної допомоги, розповів відомий у світі економіст праці, автор концепції безумовного доходу Гай Стендінг.

Міжнародно визнаний провідний аудитор і тренер з управління ризиками Марк Зігель, який стояв біля витоків розробки 14 стандартів ISO та ANSI щодо управління ризиками, стійкості та безпеки ланцюгів поставок, презентував свою лекцію «Переосмислення стійкості та управління ризиками.

Меттью Сіммонс, який має великий досвід роботи з технологічними стартапами та інноваційними групами великих організацій, підняв тему створення цінності за допомогою цифрової трансформації та цифрового здоров’я після Перемоги України.

Автор книги «Квантова економіка» та один з найкращих мислителів за версією Thinkers50 Андерс Індсет взяв участь у дискусії «Лідери змін».

«Українці сьогодні пишуть історію майбутнього кожного дня. І так само ви маєте писати історії, наративи про те, як нам вести бізнес, — звернувся до зали у своїй промові Андерс. — Я думаю, позитивне майбутнє можливе, а ви — лідери змін. Але майбутнє — це просто слово. Важливо розуміти, що ми для цього робимо. Якщо ви лідер — транслюйте цінності своїй команді і ставте більше запитань до всього, що відбувається. Друге — говоріть правду. Правда — основа суспільства і шлях до незалежності.

Третє — якщо ви зацікавлені, то ви станете і цікавим. Нам подобаються цікаві люди, вони потрапляють у новини саме через це. А зацікавлені організації отримують усі таланти, бо вони зацікавлені у людях. І останнє — коли є відчуття, що ми чогось не розуміємо, ми повинні мати сміливість про це говорити. Потрібно вміти бути вразливим. Вразливість — це місце народження взаємин, довіри. Ми маємо говорити про наші відчуття, таким чином ми стаємо сильнішими. Коли ми бачимо біль, ми боремося за те, що робить нас людьми».

Також під час Форуму було презентовано книгу «ReinforceUA» — це лекції воєнного часу від світових лідерів. Видала її Бізнес-школа МІМ у партнерстві з видавництвом «Саміт-Книга» та за підтримки компанії Reforma Systems. Видання складається з п’яти розділів: «Лідерство», «Людський вимір», «Інновації», «Рішення та можливості» і «Майбутнє».

«На нашу думку, такої книги в Україні ще не було. Як правило, ми мали переклади якихось лекцій та думок видатних мислителів українською мовою. Концепція нашої книги у тому, що ці лекції були проведені спеціально для України. Тому зміст цієї книги є унікальним», — зазначила Президентка Бізнес-школи МІМ Ірина Тихомирова.

Насамкінець учасники форуму поговорили про глобальну співпрацю бізнес-шкіл в освітній сфері. А ще про те, як кризу можна перетворити на простір можливостей.

Для довідки: Бізнес-школа МІМ (Міжнародний інститут менеджменту) очолює рейтинг українських бізнес-шкіл і входить до 5% кращих бізнес-шкіл світу за рейтингом Eduniversal.

МІМ надає системну бізнес-освіту для власників підприємств, топ-менеджерів, керівників структурних підрозділів компаній, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам і визнана світовою асоціацією МВА.

Бізнес-школа об’єднує 7000 випускників в спільноту тих, хто завжди прагне більшого, і бачить свою місію у розвитку відповідальних лідерів впливу на глобальну конкурентоспроможність України.