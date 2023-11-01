Линкбилдер (от англ. Link builder) на самом деле не новая профессия, как может показаться, ведь существует столько, сколько и поисковая система Google. С 1994 года линкбилдеры наращивают "посылочный вес" сайтов. Без линкбилдеров сайт трудно развивать, поэтому эта профессия высоко востребована, а значит, стоит узнать о ней больше.

Чем занимается линкбилдер

Работа линкбилдера заключается в том, чтобы снабжать сайт определенным количеством внешних ссылок с качественных сайтов, подходящих по тематике. Стратегия увеличения "посылочного веса" разрабатывается вместе с SEO-специалистом.

Далее уже линкбилдер анализирует предложения и выбирает соответствующие площадки для размещения ссылок на развивающийся сайт. Основная сложность состоит в том, что не все страницы в сети качественные и подходят под заданные критерии: потенциал трафика, показатели роста, качество обратных ссылок.

Для работы линкбилдер может использовать как специальные биржи, где можно купить ссылку, так и самостоятельно размещать, например, комментарии.

Обязанности линкбилдера

Разработка (вместе с SEO-специалистом) стратегии продвижения сайта благодаря наращиванию "ссылочного веса" ; Поиск релевантных ресурсов для размещения ссылок; Коммуникация с копирайтером для создания соответствующих текстов под ссылку; Анализ и ведение отчетности целей и результатов.

Какая зарплата

Линкбилдеры получают либо месячную ставку за проделанную работу, либо за количество размещенных ссылок. Доход зависит от уровня специалиста, в среднем получают следующие зарплаты:

Junior – от 15-17 тыс грн;

Middle – 18 – 25 тыс грн;

Senior – от 30 тыс грн.

Какие навыки нужно иметь

Soft Skill

внимательность;

аналитическое, стратегическое мышление;

креативность.

Hard Skills

владение основами SEO-оптимизации;

понимание критерий, которым должен соответствовать сайт для повышения позиции в выдаче;

английский на уровне Pre-Intermediate/Intermediate.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Востребованная профессия Конкуренция на рынке труда Сравнительно высокий стабильный доход Монотонность Широкие возможности для развития Разнообразные и интересные задачи

Востребованность профессии

Цель как коммерческих, так и информативных сайтов – привлечь как можно больше целевой аудитории. Для этого нужно оптимизировать сайт, чтобы поисковая система считала его лучше других и показывала пользователям в первой тройке выдачи. В любом случае сайту нужны внешние ссылки для развития и именно линкбилер может сделать это лучше. Любая компания, желающая приумножать доход, должна иметь свой сайт и развивать его.

Учитывая все эти аргументы смело можно сказать, что линкбилер – это современная профессия, спрос на которую будет только расти на рынке труда.

Как стать линкбилдером

Линкбилдер может как самостоятельно освоить профессию, изучая SEO оптимизацию, так и пройти профессиональные курсы.

Где учиться

Для самостоятельного обучения, в частности, можно использовать следующие ресурсы:

подборка стратегий линкбилдинга Link Building Strategies: The Complete List;

сайт Seoquick;

вебинары collaborator.

Для полного погружения в овладение новой профессией или повышение компетенции можно выбрать курсы. В Украине линкбилдинг учат в IT-школах и академиях.

Как построить карьеру линкбилдера