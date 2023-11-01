Линкбилдер (от англ. Link builder) на самом деле не новая профессия, как может показаться, ведь существует столько, сколько и поисковая система Google. С 1994 года линкбилдеры наращивают "посылочный вес" сайтов. Без линкбилдеров сайт трудно развивать, поэтому эта профессия высоко востребована, а значит, стоит узнать о ней больше.
- Чем занимается линкбилдер
- Какая зарплата
- Какие навыки нужно иметь
- Плюсы и минусы
- Как стать линкбилдером
- Как построить карьеру линкбилдера
Чем занимается линкбилдер
Работа линкбилдера заключается в том, чтобы снабжать сайт определенным количеством внешних ссылок с качественных сайтов, подходящих по тематике. Стратегия увеличения "посылочного веса" разрабатывается вместе с SEO-специалистом.
Далее уже линкбилдер анализирует предложения и выбирает соответствующие площадки для размещения ссылок на развивающийся сайт. Основная сложность состоит в том, что не все страницы в сети качественные и подходят под заданные критерии: потенциал трафика, показатели роста, качество обратных ссылок.
Для работы линкбилдер может использовать как специальные биржи, где можно купить ссылку, так и самостоятельно размещать, например, комментарии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обязанности линкбилдера
- Разработка (вместе с SEO-специалистом) стратегии продвижения сайта благодаря наращиванию "ссылочного веса";
- Поиск релевантных ресурсов для размещения ссылок;
- Коммуникация с копирайтером для создания соответствующих текстов под ссылку;
- Анализ и ведение отчетности целей и результатов.
Какая зарплата
Линкбилдеры получают либо месячную ставку за проделанную работу, либо за количество размещенных ссылок. Доход зависит от уровня специалиста, в среднем получают следующие зарплаты:
- Junior – от 15-17 тыс грн;
- Middle – 18 – 25 тыс грн;
- Senior – от 30 тыс грн.
Какие навыки нужно иметь
Soft Skill
- внимательность;
- аналитическое, стратегическое мышление;
- креативность.
Hard Skills
- владение основами SEO-оптимизации;
- понимание критерий, которым должен соответствовать сайт для повышения позиции в выдаче;
- английский на уровне Pre-Intermediate/Intermediate.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Востребованная профессия
|Конкуренция на рынке труда
|Сравнительно высокий стабильный доход
|Монотонность
|Широкие возможности для развития
|Разнообразные и интересные задачи
Востребованность профессии
Цель как коммерческих, так и информативных сайтов – привлечь как можно больше целевой аудитории. Для этого нужно оптимизировать сайт, чтобы поисковая система считала его лучше других и показывала пользователям в первой тройке выдачи. В любом случае сайту нужны внешние ссылки для развития и именно линкбилер может сделать это лучше. Любая компания, желающая приумножать доход, должна иметь свой сайт и развивать его.
Учитывая все эти аргументы смело можно сказать, что линкбилер – это современная профессия, спрос на которую будет только расти на рынке труда.
Как стать линкбилдером
Линкбилдер может как самостоятельно освоить профессию, изучая SEO оптимизацию, так и пройти профессиональные курсы.
Где учиться
Для самостоятельного обучения, в частности, можно использовать следующие ресурсы:
- подборка стратегий линкбилдинга Link Building Strategies: The Complete List;
- сайт Seoquick;
- вебинары collaborator.
Для полного погружения в овладение новой профессией или повышение компетенции можно выбрать курсы. В Украине линкбилдинг учат в IT-школах и академиях.
Как построить карьеру линкбилдера
- Освойте базовые навыки, которыми должен обладать линкбилдер: понимание SEO-оптимизации; понимание, как наращивать "посылочный вес";
- Дальше есть два варианта. Первый – сформировать резюме линкбилдера. После этого устроиться в агентство, которое предоставляет услуги по SEO-оптимизации, или компанию, которая продвигает свой сайт.
- Второй вариант – создать своего рода портфолио и предложить услуги линкбилдера на фриланс-бирже.