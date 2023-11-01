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Робота лінкбілдером, робота в Україні, робота в Києві
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Лінкбілдер

Лінкбілдер (від англ. Link builder) насправді не нова професія, як може здатися, адже існує стільки, скільки й пошукова система Google. З 1994 року лінкбілдери нарощують “посилальну вагу” сайтів. Без лінкбілдерів сайт важко розвивати, тому ця професія високо затребувана, а отже варто дізнатися про неї більше.

Чим займається лінкбілдер

Робота лінкбілдера заключається в тому, щоб забезпечувати сайт визначеною кількістю зовнішніх посилань з якісних сайтів, які підходять за тематикою. Стратегія збільшення “посилальної ваги” розробляється разом з SEO-спеціалістом. 

Далі вже лінкбілдер аналізує пропозиції та обирає відповідні майданчики для розміщення посилань на сайт, який він розвиває. Основна складність у тому, що не всі сторінки в мережі якісні та підходять під задані критерії: потенціал трафіку, показники зростання, якість зворотних посилань.

Для роботи лінкбілдер може використовувати як спеціальні біржі, де можна купити посилання, так і самостійно розміщувати, наприклад, коментарі.

Обов’язки лінкбілдера

  1. Розробка (разом з SEO-спеціалістом) стратегії просування сайту завдяки нарощуванню “посилальної ваги”;
  2. Пошук релевантних ресурсів для розміщення посилань;
  3. Комунікація з копірайтером для створення відповідних текстів під посилання;
  4. Аналіз та ведення звітності цілей та результатів.
Фото 2 — Лінкбілдер

Яка зарплата 

Лінкбілдери отримують або місячну ставку за виконану роботу, або за кількість розміщених посилань. Дохід залежить від рівня фахівця, в середньому отримують такі зарплати:

  • Junior - від 15-17 тис грн;
  • Middle - 18 - 25 тис грн;
  • Senior - від 30 тис грн.

Які навички потрібно мати 

Soft Skill

  • уважність;
  • аналітичне, стратегічне мислення;
  • креативність.

Hard Skills

  • володіння основами SEO-оптимізації;
  • розуміння критерій, яким має відповідати сайт для підвищення позиції в видачі;
  • англійська на рівні Pre-Intermediate/Intermediate.

Плюси та мінуси

Плюси Мінуси
Затребувана професія Конкуренція на ринку праці
Порівняно високий стабільний дохід Монотонність
Широкі можливості для розвитку
Різноманітні і цікаві завдання

Затребуваність професії 

Мета як комерційних, так і інформативних сайтів - залучити якомога більше цільової аудиторії. Для цього потрібно оптимізувати сайт, аби пошукова система вважала його кращим за інші та показувала користувачам у першій трійці видачі. У будь-якому випадку сайту потрібні зовнішні посилання для розвитку і саме лінкбілер може зробити це якнайкраще. Будь-яка компанія, яка хоче примножувати дохід, має мати свій сайт та розвивати його. Враховуючи всі ці аргументи сміливо можна сказати, що лінкбілер - це сучасна професія, попит на яку буде тільки зростати на ринку праці. 

Як стати лінкбілдером

Лінкбілдер може як самостійно освоїти професію, вивчаючи SEO-оптимізацію, так і пройти професійні курси.

Де вчитися

 Для самостійного навчання, зокрема, можна використовувати такі ресурси:

  • добірка стратегій лінкбілдінга Link Building Strategies: The Complete List;
  • сайт Seoquick;
  • вебінари collaborator.

Для повного занурення в оволодіння новою професією чи підвищення компетенції можна обрати курси. В Україні лінкбілдінгу вчать в IT-школах та академіях.

Як побудувати кар'єру лінкбілдера

  • Опануйте базові навички, якими має володіти лінкбілдер: розуміння SEO-оптимізації; розуміння, як нарощувати “посилальну вагу”;
  • Далі є два варіанти. Перший - сформувати резюме лінкбілдера. Після цього влаштуватися в агенцію, яка надає послуги з SEO-оптимізації, або компанію, яка просуває свій сайт.
  • Другий варіант - створити свого роду портфоліо та запропонувати послуги лінкбілдера на фріланс-біржі. 