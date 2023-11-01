Лінкбілдер (від англ. Link builder) насправді не нова професія, як може здатися, адже існує стільки, скільки й пошукова система Google. З 1994 року лінкбілдери нарощують “посилальну вагу” сайтів. Без лінкбілдерів сайт важко розвивати, тому ця професія високо затребувана, а отже варто дізнатися про неї більше.
- Чим займається лінкбілдер
- Яка зарплата
- Які навички потрібно мати
- Плюси та мінуси
- Як стати лінкбілдером
- Як побудувати кар'єру лінкбілдера
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Чим займається лінкбілдер
Робота лінкбілдера заключається в тому, щоб забезпечувати сайт визначеною кількістю зовнішніх посилань з якісних сайтів, які підходять за тематикою. Стратегія збільшення “посилальної ваги” розробляється разом з SEO-спеціалістом.
Далі вже лінкбілдер аналізує пропозиції та обирає відповідні майданчики для розміщення посилань на сайт, який він розвиває. Основна складність у тому, що не всі сторінки в мережі якісні та підходять під задані критерії: потенціал трафіку, показники зростання, якість зворотних посилань.
Для роботи лінкбілдер може використовувати як спеціальні біржі, де можна купити посилання, так і самостійно розміщувати, наприклад, коментарі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обов’язки лінкбілдера
- Розробка (разом з SEO-спеціалістом) стратегії просування сайту завдяки нарощуванню “посилальної ваги”;
- Пошук релевантних ресурсів для розміщення посилань;
- Комунікація з копірайтером для створення відповідних текстів під посилання;
- Аналіз та ведення звітності цілей та результатів.
Яка зарплата
Лінкбілдери отримують або місячну ставку за виконану роботу, або за кількість розміщених посилань. Дохід залежить від рівня фахівця, в середньому отримують такі зарплати:
- Junior - від 15-17 тис грн;
- Middle - 18 - 25 тис грн;
- Senior - від 30 тис грн.
Які навички потрібно мати
Soft Skill
- уважність;
- аналітичне, стратегічне мислення;
- креативність.
Hard Skills
- володіння основами SEO-оптимізації;
- розуміння критерій, яким має відповідати сайт для підвищення позиції в видачі;
- англійська на рівні Pre-Intermediate/Intermediate.
Плюси та мінуси
|Плюси
|Мінуси
|Затребувана професія
|Конкуренція на ринку праці
|Порівняно високий стабільний дохід
|Монотонність
|Широкі можливості для розвитку
|Різноманітні і цікаві завдання
Затребуваність професії
Мета як комерційних, так і інформативних сайтів - залучити якомога більше цільової аудиторії. Для цього потрібно оптимізувати сайт, аби пошукова система вважала його кращим за інші та показувала користувачам у першій трійці видачі. У будь-якому випадку сайту потрібні зовнішні посилання для розвитку і саме лінкбілер може зробити це якнайкраще. Будь-яка компанія, яка хоче примножувати дохід, має мати свій сайт та розвивати його. Враховуючи всі ці аргументи сміливо можна сказати, що лінкбілер - це сучасна професія, попит на яку буде тільки зростати на ринку праці.
Як стати лінкбілдером
Лінкбілдер може як самостійно освоїти професію, вивчаючи SEO-оптимізацію, так і пройти професійні курси.
Де вчитися
Для самостійного навчання, зокрема, можна використовувати такі ресурси:
- добірка стратегій лінкбілдінга Link Building Strategies: The Complete List;
- сайт Seoquick;
- вебінари collaborator.
Для повного занурення в оволодіння новою професією чи підвищення компетенції можна обрати курси. В Україні лінкбілдінгу вчать в IT-школах та академіях.
Як побудувати кар'єру лінкбілдера
- Опануйте базові навички, якими має володіти лінкбілдер: розуміння SEO-оптимізації; розуміння, як нарощувати “посилальну вагу”;
- Далі є два варіанти. Перший - сформувати резюме лінкбілдера. Після цього влаштуватися в агенцію, яка надає послуги з SEO-оптимізації, або компанію, яка просуває свій сайт.
- Другий варіант - створити свого роду портфоліо та запропонувати послуги лінкбілдера на фріланс-біржі.