Лінкбілдер (від англ. Link builder) насправді не нова професія, як може здатися, адже існує стільки, скільки й пошукова система Google. З 1994 року лінкбілдери нарощують “посилальну вагу” сайтів. Без лінкбілдерів сайт важко розвивати, тому ця професія високо затребувана, а отже варто дізнатися про неї більше.

Чим займається лінкбілдер

Робота лінкбілдера заключається в тому, щоб забезпечувати сайт визначеною кількістю зовнішніх посилань з якісних сайтів, які підходять за тематикою. Стратегія збільшення “посилальної ваги” розробляється разом з SEO-спеціалістом.

Далі вже лінкбілдер аналізує пропозиції та обирає відповідні майданчики для розміщення посилань на сайт, який він розвиває. Основна складність у тому, що не всі сторінки в мережі якісні та підходять під задані критерії: потенціал трафіку, показники зростання, якість зворотних посилань.

Для роботи лінкбілдер може використовувати як спеціальні біржі, де можна купити посилання, так і самостійно розміщувати, наприклад, коментарі.

Обов’язки лінкбілдера

Розробка (разом з SEO-спеціалістом) стратегії просування сайту завдяки нарощуванню “посилальної ваги” ; Пошук релевантних ресурсів для розміщення посилань; Комунікація з копірайтером для створення відповідних текстів під посилання; Аналіз та ведення звітності цілей та результатів.

Яка зарплата

Лінкбілдери отримують або місячну ставку за виконану роботу, або за кількість розміщених посилань. Дохід залежить від рівня фахівця, в середньому отримують такі зарплати:

Junior - від 15-17 тис грн;

Middle - 18 - 25 тис грн;

Senior - від 30 тис грн.

Які навички потрібно мати

Soft Skill

уважність;

аналітичне, стратегічне мислення;

креативність.

Hard Skills

володіння основами SEO-оптимізації;

розуміння критерій, яким має відповідати сайт для підвищення позиції в видачі;

англійська на рівні Pre-Intermediate/Intermediate.

Плюси та мінуси

Плюси Мінуси Затребувана професія Конкуренція на ринку праці Порівняно високий стабільний дохід Монотонність Широкі можливості для розвитку Різноманітні і цікаві завдання

Затребуваність професії

Мета як комерційних, так і інформативних сайтів - залучити якомога більше цільової аудиторії. Для цього потрібно оптимізувати сайт, аби пошукова система вважала його кращим за інші та показувала користувачам у першій трійці видачі. У будь-якому випадку сайту потрібні зовнішні посилання для розвитку і саме лінкбілер може зробити це якнайкраще. Будь-яка компанія, яка хоче примножувати дохід, має мати свій сайт та розвивати його. Враховуючи всі ці аргументи сміливо можна сказати, що лінкбілер - це сучасна професія, попит на яку буде тільки зростати на ринку праці.

Як стати лінкбілдером

Лінкбілдер може як самостійно освоїти професію, вивчаючи SEO-оптимізацію, так і пройти професійні курси.

Де вчитися

Для самостійного навчання, зокрема, можна використовувати такі ресурси:

добірка стратегій лінкбілдінга Link Building Strategies: The Complete List;

сайт Seoquick;

вебінари collaborator.

Для повного занурення в оволодіння новою професією чи підвищення компетенції можна обрати курси. В Україні лінкбілдінгу вчать в IT-школах та академіях.

Як побудувати кар'єру лінкбілдера