Как выглядит успешный рекламный проект глазами продюсера видеопродакшна

Успешность может являться достаточно субъективным критерием, если не подкреплена результатами. Как продюсер, вместе с командой с 2015 года реализующий разнообразные рекламные кейсы для самых известных брендов Украины, я за это время обнаружил определенные «секреты успеха». Награды от международных и локальных профессиональных премий PromaxBDA Europe Awards, PromaxBDA Global Exellence Awards, Телетриумф это подтверждают.

Вместе с коллегой Андреем Куприенко мы продюсировали проекты для таких брендов как Mastercard, Martini, Pepsi, Lexus, Киевстар, украинских телеканалов «1+1», СТБ, крупных банков и фармацевтических компаний. И все наши кейсы объединяет главная особенность – мы делаем качественный рекламный контент, который зрители не воспринимают как прямую рекламу, и снимаем контент на пересечении жанров.

Рассмотрим еще несколько характеристик успешного рекламного кейса глазами продюсера:

Метч с клиентом – это первый залог успеха. Вы должны почувствовать друг друга. Понять, что вы оба четко и все равно видите цели проекта, его аудиторию, ключевые месседжи. Если произошел метч, вы можете рассчитывать на продолжение сотрудничества с клиентом. Именно так произошло у нас с телеканалом «1+1» во время работы над первым сезоном реалити-шоу «Инспектор Фреймут». Клиент остался доволен нашим подходом и результатом, поэтому предложил нам реализацию второго сезона шоу, а в будущем приобщал к другим продуктам канала («Танцы со звездами», «Голос страны» и др.).

Разработка концепции – важно создать уникальную историю, которая затронет клиента и отзовется в аудитории. Так мы создали уникальный спецпроект в формате travel-шоу Enjoy the Travel и в отдельности продумали оригинальную интеграцию брендов в каждый эпизод. Идея заинтересовала сразу несколько потенциальных партнеров, к которым мы обратились. Поэтому к проекту присоединились Киевстар, OLX, WOG, Lexus, Enjoy the wood.

Просчет бюджета – экономить без потери качества/ аргументировать расширение бюджета. Именно это я считаю нашей фишкой. Мы умеем оптимизировать бюджеты, не утрачивая качество. Так, представители одного из ведущих медиаагентств The Story Lab неоднократно отдельно обращались к нам за помощью и советом по просчету оптимальных бюджетов для своих ключевых клиентов.

Подбор команды и организация съемки – работать с профессионалами, в которых ты уверен. Каждый должен ориентироваться на концепт и быть нацелен на результат – от операторов и режиссеров до актеров. Продюсер должен подобрать локацию, организовать оптимальный график съемок, контролировать весь процесс, чтобы быть уверенным в конечном итоге. Так, при работе над проектом Starkassa для «Киевстар» мы специально построили новую локацию, поскольку не смогли найти необходимую локацию под концепт.

Постпродакшн – один из важнейших этапов, позволяющий уже наглядно увидеть успеваемость проекта. Здесь продюсер контролирует процессы съемки, монтажа, цветовой коррекции, добавления всех визуальных эффектов. Главная цель – конечный продукт должен соответствовать целям и концепциям клиента. А еще лучше – превосходить надежду

*Отдельным пунктом я бы добавил – экспериментировать и создавать мультибрендовый продукт. Не бояться экспериментировать с пересечениями жанров и привлекать несколько брендов в один проект. Для брендов это оптимизация, а для продакшна возможность строить новые партнерские связи и создавать качественный нативный продукт. Думаю, эта тенденция все ярче будет прослеживаться в ближайшей перспективе.

Выше приведенное не исчерпывающий список, но эти шаги точно дадут понимание, в какую сторону двигаться.