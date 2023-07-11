Як виглядає успішний рекламний проєкт очима продюсера відеопродакшна

Успішність може бути досить суб’єктивним критерієм, якщо не підкріплена результатами. Як продюсер, який разом з командою з 2015 року реалізує різноманітні рекламні кейси для найвідоміших брендів України, я за цей час виявив певні «секрети успіху». А нагороди від міжнародних та локальних професійних премій PromaxBDA Europe Awards, PromaxBDA Global Exellence Awards, Телетріумф це підтверджують.

Разом з колегою Андрієм Купрієнком ми продюсували проєкти для таких брендів, як Mastercard, Martini, Pepsi, Lexus, Київстар, українських телеканалів «1+1», СТБ, великих банків та фармацевтичних компаній. І всі наші кейси об’єднує головна особливість – ми робимо якісний рекламний контент, який глядачі не сприймають як настриливу пряму рекламу, і знімаємо контент на перетині жанрів.

Розгляньмо ще декілька характеристик успішного рекламного кейса очима продюсера:

Метч з клієнтом – це перша запорука успіху. Ви повинні відчути одне одного. Зрозуміти, що ви обидва чітко та однаково бачите цілі проєкту, його аудиторію, ключові меседжі. Якщо стався метч, ви також можете розраховувати на продовження співпраці з клієнтом. Саме так відбулося у нас із телеканалом «1+1» під час роботи над промо першого сезону реаліті-шоу «Інспектор Фреймут». Клієнт залишився задоволеним нашим підходом і результатом, тому запропонував нам реалізацію другого сезону шоу, а у майбутньому – долучав до інших продуктів каналу («Танці з зірками», «Голос країни» та ін.).

Розробка концепції – важливо створити унікальну історію, яка зачепить клієнта та відгукнеться в аудиторії. Так ми створили унікальний спецпроєкт у форматі travel-шоу Enjoy the Travel і окремо продумали оригінальну інтеграцію брендів у кожен епізод. Ідея зацікавила одразу декілька потенційних партнерів, до яких ми звернулися. Тому до проєкту доєдналися «Київстар», OLX, WOG, Lexus, Enjoy the wood.

Прорахунок бюджету – економити без втрати якості/ аргументувати розширення бюджету. Саме це я вважаю нашою фішкою. Ми вміємо оптимізувати бюджети, не втрачаючи якість. Так, представники однієї з провідних медіаагенцій The Story Lab неодноразово окремо зверталися до нас за допомогою та порадою по прорахунку оптимальних бюджетів для своїх ключових клієнтів.

Підбір команди та організація знімання – працювати з професіоналами, в яких ти впевнений. Кожен повинен орієнтуватися на концепт та бути націленим на результат – від операторів та режисерів до акторів. Продюсер має підібрати локацію, організувати оптимальний графік знімань, контролювати увесь процес, щоб бути впевненим у кінцевому результаті. Так, під час роботи над проєктом Starkassa для «Київстар» ми спеціально побудувати нову локацію, оскільки не змогли знайти необхідну локацію під концепт.

Постпродакшн – один з найважливіших етапів, який довзоляє вже наочно побачити успішність проєкту. Тут продюсер контролює процеси дознімання, монтажу, колірної корекції, додавання всіх візуальних ефектів. Головна мета – кінцевий продукт має відповідати цілям та концепції клієнта. А ще краще – перевершувати сподівання

*Окремим пунктом я б додав – експериментувати і створювати мультибрендовий продукт. Не боятися експериментувати з перетинами жанрів і залучати одразу декілька брендів в один проєкт. Для брендів це оптимізація, а для продакшна – можливість будувати нові партнерські зв’язки та створювати якісний нативний продукт. Думаю, ця тенденція все яскравіше буде просліджуватися у найближчий перспективі.

Вище наведене не є вичерпним списком, але ці кроки точно дадуть розуміння, в який бік рухатися.