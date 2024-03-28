Волонтеры придумали как задонатить на ВСУ неиспользованный отпуск

Украинские волонтеры изобрели новый способ поддержать защитников Украины, и он не нуждается в расходовании денег. Фонд KOLO предлагает задонатить на ВСУ неиспользованный отпуск. Работники четырех компаний уже задонатили более 200 дней отпусков на 984 тыс. грн.

У финансового ресурса украинцев есть лимит. Большое количество сборов и интенсивность донатов вынуждают искать новые пути привлечения людей к помощи армии. Фонд украинского технологического сообщества KOLO нашел донатный потенциал в неиспользованных отпусках.

Сначала глобальная пандемия, затем полномасштабное вторжение. Украинцы накапливают дни отпуска и кое-где банально не знают, куда их тратить. KOLO предлагает передать этот отпуск на ВСУ.

Проект уже поддержали продуктовые ІТ-компании Readdle и Jooble, креативное агентство I AM IDEA и онлайн-институт Projector – вместе их работники задонатили более 200 дней отпусков на 984 тыс. грн.

Присоединиться к проекту может любая работающая в Украине компания. Для этого представитель компании должен заполнить форму на сайте проекта. После этого по желанию сотрудников списывается определенное количество дней со счета отпусков. Компания переводит денежный эквивалент этих дней на счет фонда KOLO, и они превращаются в полезные девайсы для военных.

Специалисты KOLO обеспечивают юридическое и финансовое сопровождение сделок, чтобы организовать процесс быстро, просто и с соблюдением законодательства. Проект бессрочный, поэтому приобщиться можно в любое удобное для компании время.