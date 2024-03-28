Пять советов, которые следует учесть украинскому бизнесу в оффлайн-продвижении

Украинский бизнес в основном использует digital-рекламу, но не пренебрегает и традиционной: последние два года на общем рекламном рынке доля наружной рекламы составила около 40%. А в 2024 году, по прогнозам экспертов, он увеличится до 47%.

Кроме того, офлайновые каналы рекламы остаются среди любимых у пользователей. А 73% потребителей совершают покупки, обращая внимание как на онлайн, так и на офлайн-каналы коммуникации брендов. Поэтому современные компании рассматривают традиционное продвижение как идеальное дополнение к цифровым маркетинговым стратегиям.

А именно:

Уже сейчас украинские компании активно занимают рекламные площади в городах – например, в западных регионах бигборды и ситилайты заполнены почти на 80%, а это уровень довоенных показателей.

В стране развивается реклама в транспорте или на нем: появляется все больше мобильных видеореклам, повышается спрос на брендирование автомобилей и размещение постеров в метро, автобусах, железных дорогах.

Популярным у бизнеса становится новое направление – использование для рекламы платформ вроде Киевстар ТВ, Megogo, Sweet.TV и т.д.

Компании также начали более активно возвращаться к продвижению на цифровых экранах.

Эти тренды свидетельствуют о том, что наружная реклама сохраняет свою эффективность. И как свидетельствуют результаты исследования "Киевстар Бизнес", в 2023 году 20% опрошенных украинских компаний привлекали клиентов именно из-за наружной рекламы. Как предпринимателям привлечь внимание потенциальных клиентов и извлечь максимальную пользу из таких рекламных кампаний? Приводим пять советов по офлайн-продвижению.

Узнайте, где находится целевая аудитория

Расположение рекламных щитов и вывесок – ключевое для их эффективности. Люди будут чаще видеть рекламу, если она будет расположена в местах с интенсивным движением, на перекрестках или вдоль автомагистралей. Впрочем, лучший эффект от наружной рекламы будет наблюдаться, если показать ее потенциальным клиентам, а не кому-либо. Важно тщательно исследовать, где живет, работает или проводит свободное время целевая аудитория. С усилением вынужденной внутренней миграции старые данные об аудитории утратили свою актуальность, следует понимать их актуальное состояние.

Узнать, где находятся потенциальные клиенты, помогают инструменты геоаналитики. Технология дает возможность исследовать на карте, какие именно места популярны у определенных категорий потребителей - например, где больше всего гуляет молодежи, где чаще всего бывают те, кто имеют домашних любимцев или владельцы авто. Отдельные компании, в том числе Киевстар, предоставляют также услуги специального геопортала, где такие карты можно формировать самостоятельно: выбирать отображение аудитории по Big Data-параметрам, сравнивать различные локации и т.д.

Исследуйте локацию для рекламы

Наружная реклама должна быть уместна в том месте, где она расположена. Не стоит размещать баннеры с рекламой велосипедов возле госпиталя по протезированию или предложения ночного клуба возле средней школы. Впрочем, если магазин продает детское питание, лучшее место для бордов – районы с богатой инфраструктурой для детей и молодых родителей. В свою очередь, спортивному магазину уместно использовать щиты у спортивных площадок или спортзалов.

Необходимо тщательно исследовать местность, где планируется офлайн-продвижение – заведения рядом, популярные места, распространенность определенных взглядов и т.п. Чем лучше бизнес будет понимать местные особенности и сообщество, тем эффективнее будет стратегия наружной рекламы.

Обратите внимание на цифровые экраны

Цифровая реклама на уличных экранах приобретает все большую популярность в Украине. Сегмент DOOH (информер: Digital Out-of-Home – реклама вне дома на цифровых экранах) растет наиболее стремительно, значительно опережая по темпам увеличения бюджетов на обычных рекламоносителях. Увеличился объем рекламы, начали появляться новые рекламодатели и рекламные категории. В 2024 году отрасль прогнозирует рост этого сегмента на 60% по отношению к результатам прошлого года” - отмечают во Всеукраинской рекламной коалиции.

Это неудивительно, поскольку такой тип наружной рекламы открывает широкие возможности для бизнеса: предполагает большую креативность, гарантированно привлекает внимание, а главное позволяет мгновенно адаптировать и изменить свое сообщение без кропотливого демонтажа рекламной конструкции. Пример эффективного использования экранов и обновления контента в реальном времени демонстрировал McDonald's в Великобритании. Рекламируя прохладительные напитки, компания адаптировала рекламу под погоду: объявление о лимонаде появлялось на цифровом экране, когда на улице становилось жарко.

Пример эффективного использования экранов и обновления контента в реальном времени демонстрировал McDonald's в Великобритании. Фото: grandvisual.com

Адаптируйте рекламу к современным реалиям

Сегодня украинские бренды должны адаптировать свои сообщения потребителям к современным реалиям – к этому стремятся 62% потребителей. Сейчас украинцы считают неуместным, когда бренды делают вид, что в стране нет войны. Больше всего их раздражает использование русского языка, реклама компаний, не вышедших с рынка страны-агрессора, а также привлечение сомнительных селебрити.

Поскольку война повлекла за собой сложную экономическую ситуацию, потребители очень чувствительны к ценам, поэтому положительно воспринимают рекламу скидок или акций. Продолжая тенденцию после полномасштабного вторжения, остается очень важным и социальный аспект маркетинга: большинство украинцев хотят видеть в рекламе брендов информацию о поддержке украинской культуры и о помощи армии. Находят отзыв также сообщения о патриотизме, ответственности за экономическое состояние страны, работу при сложных обстоятельствах и поддержке своих клиентов.

Отслеживайте эффективность офлайн-каналов

Отслеживание эффективности офлайн-каналов поможет лучше понять аудиторию, своевременно и успешно адаптировать предложения, а также оптимизировать расходы на рекламу. Чтобы понять, какая именно реклама привела в компанию новых клиентов и привлекла больше внимания, бизнес может использовать сразу несколько действенных инструментов. Это могут быть уникальные QR-коды и скидочные промокоды, специальные URL-адреса или телефонные номера.