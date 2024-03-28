Пʼять порад, які варто врахувати українському бізнесу в офлайн-просуванні

Український бізнес здебільшого використовує digital-рекламу, але не нехтує і традиційною: останні два роки на загальному рекламному ринку частка зовнішньої реклами становила близько 40%. А у 2024 році, за прогнозами експертів, вона збільшиться до 47%.

Крім того, офлайнові канали реклами залишаються серед улюблених у користувачів. А 73% споживачів роблять покупки, звертаючи увагу як на онлайн, так і на офлайн-канали комунікації брендів. Тож сучасні компанії розглядають традиційне просування як ідеальне доповнення до цифрових маркетингових стратегій.

А саме:

Вже зараз українські компанії активно займають рекламні площі у містах - наприклад, у західних регіонах бігборди і сітілайти заповнені майже на 80%, а це рівень довоєнних показників.

У країні розвивається реклама у транспорті чи на ньому: з'являється все більше мобільних відеореклам, підвищується попит на брендування автівок та розміщення постерів у метро, автобусах, залізниці.

Популярним у бізнесу стає новий напрям - використання для реклами платформ на кшталт Київстар ТБ, Megogo, Sweet.TV тощо.

Компанії також почали активніше повертатися до просування на цифрових екранах.

Ці тренди свідчать, що сьогодні зовнішня реклама зберігає свою ефективність. І як свідчать результати дослідження Київстар Бізнес, у 2023 році 20% опитаних українських компаній залучали клієнтів саме через зовнішню рекламу. Тож, як підприємцям привернути увагу потенційних клієнтів та отримати максимальну користь із таких рекламних кампаній? Наводимо пять порад з офлайн-просування.

Дізнайтеся, де знаходиться цільова аудиторія

Розташування рекламних щитів і вивісок - ключове для їхньої ефективності. Люди частіше бачитимуть рекламу, якщо вона буде розташована в місцях з інтенсивним рухом, на перехрестях або вздовж автомагістралей. Утім, найкращий ефект від зовнішньої реклами спостерігатиметься, якщо показати її саме потенційним клієнтам, а не будь-кому. Важливо ретельно дослідити, де саме живе, працює чи проводить вільний час цільова аудиторія. З посиленням вимушеної внутрішньої міграції старі дані про аудиторію втратили свою актуальність, потрібно розуміти їхній актуальний стан.

Дізнатися, де знаходяться потенційні клієнти, допомагають інструменти геоаналітики. Технологія дає можливість дослідити на карті, які саме місця є популярними у певних категорій споживачів - наприклад, де найбільше гуляє молоді, де найчастіше бувають ті, хто мають домашніх улюбленців чи власники авто. Окремі компанії, зокрема і Київстар, надають також послуги спеціального геопорталу, де такі мапи можна формувати самостійно: обирати відображення аудиторії за Big Data-параметрами, порівнювати різні локації тощо.

Дослідіть локацію для реклами

Зовнішня реклама має бути доречною у тому місці, де її розташовано. Не варто розміщувати банери з рекламою велосипедів біля госпіталю з протезування, або пропозиції нічного клубу біля середньої школи. Утім, якщо крамниця продає дитяче харчування, найкраще місце для бордів - райони з багатою інфраструктурою для дітей та молодих батьків. У свою чергу, спортивному магазину доречно використовувати щити біля спортивних майданчиків чи спортзалів.

Необхідно ретельно дослідити місцевість, де планується офлайн-просування - заклади поруч, популярні місця, поширеність певних поглядів тощо. Що краще бізнес розумітиме місцеві особливості та спільноту, то ефективнішою буде стратегія зовнішньої реклами.

Зверніть увагу на цифрові екрани

Цифрова реклама на вуличних екранах набуває все більшої популярності в Україні. “Сегмент DOOH (інформер: Digital Out-of-Home - реклама поза домом на цифрових екранах) зростає найбільш стрімко, значно випереджаючи по темпах збільшення бюджетів на звичайних рекламоносіях. Підвищився обсяг реклами, почали з’являтись нові рекламодавці та рекламні категорії. У 2024 році галузь прогнозує зростання цього сегменту на 60% відносно результатів минулого року” - зазначають у Всеукраїнській рекламній коаліції.

Це не дивно, оскільки такий тип зовнішньої реклами відкриває широкі можливості для бізнесу: передбачає більшу креативність, гарантовано привертає увагу, а головне - дозволяє миттєво адаптувати та змінити своє повідомлення без кропіткого демонтажу рекламної конструкції. Приклад ефективного використання екранів та оновлення контенту у реальному часі демонстрував McDonald's у Великій Британії. Рекламуючи прохолодні напої, компанія адаптувала рекламу під погоду: оголошення про лимонад з'являлося на цифровому екрані, коли на вулиці ставало спекотно.

Приклад ефективного використання екранів та оновлення контенту у реальному часі демонстрував McDonald's у Великій Британії. Фото: grandvisual.com

Адаптуйте рекламу до сучасних реалій

Сьогодні українські бренди повинні адаптувати свої повідомлення споживачам до сучасних реалій - цього прагнуть 62% споживачів. Наразі українці вважають недоречним, коли бренди вдають, що у країні немає війни. Найбільше їх дратує використання російської мови, реклама компаній, що не вийшли з ринку країни-агресора, а також залучення сумнівних селебріті.

Оскільки війна спричинила складну економічну ситуацію, споживачі дуже чутливі до цін, тож позитивно сприймають рекламу знижок чи акцій. Продовжуючи тенденцію після повномасштабного вторгнення, залишається надважливим і соціальний аспект маркетингу: більшість українців хочуть бачити у рекламі брендів інформацію про підтримку української культури та про допомогу армії. Знаходять відгук також повідомлення про патріотизм, відповідальність за економічний стан країни, роботу попри складні обставини та підтримку своїх клієнтів.

Відстежуйте ефективність офлайн-каналів

Відстеження ефективності офлайн-каналів допоможе краще зрозуміти аудиторію, вчасно та успішно адаптувати пропозиції, а також оптимізувати витрати на рекламу. Щоб зрозуміти, яка саме реклама привела у компанію нових клієнтів та привернула найбільше уваги, бізнес може використовувати відразу кілька дієвих інструментів. Це можуть бути унікальні QR-коди та промокоди на знижки, спеціальні URL-адреси або телефонні номери.