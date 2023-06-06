Двое украинских военных и врач оказались российскими шпионами

Военная контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В ходе комплексных мероприятий нейтрализована агентурная сеть главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками оказались два украинских военных и врач, которые в составе разных подразделений дислоцировались на территории Яворивского военного полигона.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ привлек их к сотрудничеству кадровый сотрудник российской военной разведки. А уже после 24 февраля 2022 года они собирали информацию, интересовавшую разведку страны-агрессора.

Каждый из них имел свою "линию" разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры.

Установлено, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона.

Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны.

СБУ разоблачила российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи.

Следователи Службы безопасности уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Еще один участник агентуры ГРУ пытался передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.

Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" военной разведке РФ информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

Следователи Службы безопасности уже сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

"В настоящее время все участники агентурной группы разоблачены. Продолжаются следственные действия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".