В Херсоне задержали охранника бывшей российской застенки

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в освобожденном Херсоне. В начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленник добровольно помогал рашистам задерживать и пытать участников движения сопротивления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что приспешником врага оказался пророссийски настроенный местный житель. Во время временной оккупации города он обратился в созданный агрессором центр занятости.

Там ему предложили "должность младшего инспектора отдела охраны" в захваченной в то время "исправительной колонии № 90", которую захватчики использовали для заключения местных жителей.

Злоумышленник согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

"По данным расследования, коллаборант лично участвовал в обысках и допросах украинских граждан. Во время пыток из потерпевших "выбивали" согласие на сотрудничество с оккупантами", - отмечают правоохранители.

После освобождения Херсона вражеский приспешник пытался "отсидеться" дома и таким образом надеялся избежать наказания.

Однако сотрудники СБУ сорвали его "планы" - установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Во время обысков по адресу жительства задержанного обнаружены "удостоверения" бывшего оккупационного органа и форменная одежда российского образца.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины на еще одного бывшего охранника российской застенки, действовавшей во время временной оккупации Херсона. Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества.