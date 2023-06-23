Экс-чиновник Госгеокадастра присвоил почти треть земель местной общины в Житомирской области

Служба безопасности в Житомирской области разоблачила преступную группировку, которую возглавил экс-руководитель регионального Госгеокадастра. Злоумышленники незаконно завладели землями стоимостью более 70 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали бывшего чиновника, ранее возглавлявшего Главное управление Госгеокадастра в одной из областей центральной Украины.

"По материалам дела, после увольнения он организовал незаконный механизм присвоения государственных лесных угодий на Житомирщине. Злоумышленник незаконно вывел из коммунальной собственности почти 2 тыс. гектаров земли на общую сумму свыше 70 млн грн. Это составляет фактически треть земель Барашевской территориальной громады", - подчеркнули в СБУ.

Для реализации "схемы" мужчина организатор привлек четырех государственных регистраторов и землеустроителей, главу местного сельхозпредприятия и своего бывшего водителя.

"Злоумышленники незаконно переоформляли гектары лесных угодий на подконтрольные коммерческие структуры частного агропредприятия. Для этого вносили недостоверные сведения в государственные базы данных и имущественные реестры", - отмечают в СБУ.

В ходе следственных действий в административном помещении регионального управления Госгеокадастра и в офисах частной компании одной из фигуранток обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

"На основании собранных доказательств организатору сделки и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, по инициативе СБУ, арестованы активы агропредприятия, фигурирующего в "схеме". Готовятся ходатайства о наложении ареста на имущество других участников преступления.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на четырех бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области. Чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров.