В Хмельницкой области разоблачили чиновников Госгеокадастра, которые раздали землю более чем на 3 млн. гривен

Чиновники Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области незаконно раздали частным лицам 40 га земли. Рыночная стоимость розданных участков составляет более 3 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ГБР, землей Миролюбненской территориальной громады Староконстантиновского района, которую незаконно раздавали чиновники, может распоряжаться только громада. Игнорируя норму закона, чиновники Госгеокадастра вносили ложные сведения и вели противоправную регистрацию земли в системе электронного документооборота.

По версии следствия, земельные участки раздавались на основании поддельных заявлений или подставных лиц. В будущем участки могли быть перепроданы, а средства разделены между участниками схемы. Изъятые документы изучаются и устанавливаются все участники правонарушения.

Сотрудники ГБР провели ряд обысков в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области. Был обнаружен и изъят ряд документов, свидетельствующих о противоправной деятельности, а также электронные носители информации.

Планируется ходатайство о наложении ареста и инициировании возвращения земель в собственность территориальной громады.

Предварительная квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве сообщило о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, из-за которого госбюджет потерял десятки миллионов гривен.