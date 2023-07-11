- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
ФСБ готовила теракты в Запорожье: СБУ перехватила разговоры агентов
Служба безопасности перехватила разговоры агентов ФСБ, готовивших в Запорожье теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на юге.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На записи фигуранты обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, СБУ и Национальной полиции.
Чтобы реализовать это, ФСБ планировала переправить своим агентам "посылку" из 10 кг пластида. СБУ также установила, что злоумышленники готовили прицельный ракетный удар по поезду с военной техникой ВСУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве напомнили, что данную вражескуя группировку контрразведчики нейтрализовали 9 мая в Запорожье. Правоохранители задержали двух агентов РФ с псевдонимами "Ворон" и "Доцент", готовивших теракты против украинских военных на южном фронте.
Служба безопасности сообщила обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.