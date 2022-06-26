Из-под завалов обстрелянного в Киеве дома вытащили и спасли девочку

Из 9-ти этажного жилого дома, в который попала российская ракета во время утреннего вражеского обстрела в воскресенье, 26 июня, спасена девочка примерно 7-ми лет. Спасатели достали ее из-под завалов и с помощью медицинских носил транспортировали и передали медицинским работникам.

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"В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава", - сообщили в МВД. Мать спасатели девочки ищут. На видео, опубликованном ГСЧС, видно, как спасатели успокаивают ребенка, что "сейчас вытащат маму".

И ее действительно вскоре спасли.

Как добавил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, известно, что пять человек ранены в результате попадания вражеской ракеты в дом в Шевченковском районе.

Сегодня утром РФ выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали гражданские. В настоящее время проводится эвакуация жителей двух домов.

Сейчас в доме, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте.