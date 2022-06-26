З-під завалів обстріляного у Києві будинку витягли і врятували дівчинку

З 9-ти поверхового житлового будинку, в який влучила російська ракета під час ранкового ворожого обстрілу в неділю, 26 червня, врятовано дівчинку приблизно 7-ми років. Рятувальники дістали її із під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам.

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"Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів. На місці працює 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 78 осіб особового складу", – повідомили в МВС. Мати дівчинки рятувальники шукають. На відео, опублікованому ДСНС, видно, як рятувальники заспокоюють дитину, що "зараз витягнуть маму".

І її справді незабаром врятували.

Як додав голова Нацполіції України Ігор Клименко, наразі відомо, що п'ятеро людей поранено внаслідок влучання ворожої ракети в будинок у Шевченківському районі.

Сьогодні вранці РФ випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали цивільні. Наразі проводиться евакуація мешканців двох будинків.

Наразі у будинку, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці.