Ночью захватчики обстреляли два района Харькова

В ночь с пятницы на субботу российские оккупанты обстреляли два района Харькова. При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, 13 августа около 01:35 российские военные в очередной раз произвели ракетный обстрел Харькова. В Немышлянском районе получила ранение женщина. Повреждены троллейбусы, автомобили, выбиты окна в домах", – говорится в сообщении.

В Новобаварском районе повреждения получило здание колледжа. По предварительной информации, оккупанты выпустили ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.

Напомним, российские оккупационные войска к вечеру 12 августа нанесли очередной удар по Краматорску. По оперативной информации, обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора, загорелся пожар. Достоверно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.