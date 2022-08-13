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Ночью захватчики обстреляли два района Харькова
В ночь с пятницы на субботу российские оккупанты обстреляли два района Харькова. При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, 13 августа около 01:35 российские военные в очередной раз произвели ракетный обстрел Харькова. В Немышлянском районе получила ранение женщина. Повреждены троллейбусы, автомобили, выбиты окна в домах", – говорится в сообщении.
В Новобаварском районе повреждения получило здание колледжа. По предварительной информации, оккупанты выпустили ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские оккупационные войска к вечеру 12 августа нанесли очередной удар по Краматорску. По оперативной информации, обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов частного сектора, загорелся пожар. Достоверно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.