Передавал координаты складов с пестицидами: агент ФСБ готовил экологический теракт в Одесской области

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области и готовил экологический теракт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что главной задачей злоумышленника было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища пестицидов.

Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны.

"По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed", - отметили в СБУ.

По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

"Для сбора сведений фигурант начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локацию "нужных" объектов", - сообщили в СБУ.

В результате многоэтапной спецоперации стражи порядка пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеской задачи.

"По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ. В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это «зарплату» спецслужбы", - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что злоумышленник поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал разные сим-карты и мобильные телефоны.

Во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что идет расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины в Ровенской области задержала боевика из группировки "Вагнер ", которую российская военная разведка (ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий.