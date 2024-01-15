Хотел обесточить Киев: в Ровенской области задержали "вагнеровца" из Беларуси (ФОТО)

Служба безопасности Украины в Ровенской области задержала боевика из группировки "Вагнер", которую российская военная разведка (ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Такие планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ.

"С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии в Украине. В результате чего злоумышленник был задержан «на горячем»: он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, по сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

"Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ. С 2014 до 2017 года иностранец находился в составе террористических группировок «Л/ДНР» и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", - сообщает в СБУ.

Как отмечают правоохранители, в начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию «Вагнер», в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.

Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 113 (диверсия);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского агента в результате контрдиверсионных мер на севере Украины. Информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области.