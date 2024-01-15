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Хотел обесточить Киев: в Ровенской области задержали "вагнеровца" из Беларуси (ФОТО)
Служба безопасности Украины в Ровенской области задержала боевика из группировки "Вагнер", которую российская военная разведка (ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленник получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Такие планы агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии в Украине. В результате чего злоумышленник был задержан «на горячем»: он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию", - отмечают в СБУ.
По данным следствия, по сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.
"Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ. С 2014 до 2017 года иностранец находился в составе террористических группировок «Л/ДНР» и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", - сообщает в СБУ.
Как отмечают правоохранители, в начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию «Вагнер», в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.
Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 113 (диверсия);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского агента в результате контрдиверсионных мер на севере Украины. Информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области.