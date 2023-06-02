В Ровенской области задержали агента белорусского КГБ, который шпионил за северной границей Украины

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского агента в результате контрдиверсионных мер на севере Украины. Информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в нашем государстве и длительное время проживает в Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, в начале полномасштабного вторжения РФ мужчина был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршруты перемещения военной техники.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в РБ.

"Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий на Ровенщине он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением". – сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее сотрудник белорусского КГБ получил тюремный срок. В составе российской частной военной компании "Редут" он воевал против сил обороны на Харьковском и Краматорском направлениях.