15 лет тюрьмы получил предатель, который "сливал" врагу данные об обороне северных рубежей Украины

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства еще одного российского агента, который собирал разведданные об обороне приграничных районов Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, вражеский агент планировал передать своему российскому "куратору" локации одной из районных больниц и местной военно-гражданской администрации.

Также врага интересовали места базирования подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, полиции и ГСЧС.

За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему до 3 тыс. грн на банковскую карту.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в октябре прошлого года.

Как установили следователи, преступником является неоднократно осужденный житель Северодонецка, ранее отбывавший наказание за кражу и разбой.

Несколько лет назад рецидивист переехал в Черниговскую область как переселенец с востока Украины.

В начале полномасштабного вторжения его завербовал представитель российской спецслужбы, предоставивший агенту оперативный псевдоним "Тор" и определивший задачу разведывательно-подрывной деятельности.

По указанию агрессора их приспешник фотографировал украинские объекты с привязкой к местности и обозначал их геолокацию на электронных картах.

Затем эти сведения переправлял российской спецслужбе через мессенджер.

По материалам украинской спецслужбы, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины. Он проведет 10 лет за решеткой.