Собирала деньги в поддержку оккупантов: жительница Одесской области проведет более 11 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вражеской пособницы. Женщина через один из мессенджеров собирала средства для своих родственников, которые в составе военных формирований РФ участвуют в вооруженной агрессии против Украины и сопротивляются ВСУ на южном и восточном фронтах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали женщину во время контрдиверсионных мер в Одесской области.

По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа вооруженных сил РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсона.

"Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств. Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам. Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице воюющего родственника", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что на основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначила ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного сторонника рашизма, который передавал оккупантам локации Сил обороны на юге Украины. Злоумышленником оказался пророссийски настроенный житель Полтавщины. Он проведет 10 лет за решеткой.