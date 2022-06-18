СБУ разоблачила схему хищения в 10 млн грн на цифровой инвентаризации столичной недвижимости

Служба безопасности Украины ликвидировала схему присвоения бюджетных средств, выделенных на цифровую трансформацию в сфере учета столичного недвижимого имущества.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Согласно заключениям судебно-экономической экспертизы, участники сделки разворовали почти 10 млн грн, предусмотренных на оцифровку технической документации объектов недвижимости", - говорится в сообщении.

Установлено, что незаконную деятельность организовало руководство Киевского городского бюро технической инвентаризации совместно с представителями аффилированной ІТ-компании.

Чиновники создали искусственные условия для ее победы в тендере на цифровую адаптацию учетных систем БТИ на общую сумму 30 млн грн.

При этом чиновники намеренно завысили смету соответствующих услуг и вывели часть денег через конвертационный центр на банковские счета подконтрольных коммерческих структур, указали в СБУ.

Во время обысков в коммунальном предприятии, офисе частной компании и по местам жительства организаторов махинации правоохранители обнаружили печати и документы более 30 фиктивных фирм, документацию, серверное оборудование, компьютерную технику, мобильные телефоны и "черную" бухгалтерию с доказательствами противоправных действий.

В настоящее время заместителю начальника киевского БТИ и его сообщнику – руководителю частной компании сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.