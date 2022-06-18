СБУ викрила схему розкрадання в 10 млн грн на цифрову інвентаризацію столичної нерухомості

Служба безпеки України ліквідувала схему надання бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку столичного нерухомого майна.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Згідно з висновками судово-економічної експертизи, учасники угоди розікрали майже 10 млн грн, передбачених на оцифрування технічної документації об'єктів нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно із представниками афілійованої ІТ-компанії.

Чиновники створили штучні умови для її перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн. грн.

При цьому чиновники навмисно завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через центр конвертації на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур, зазначили в СБУ.

Під час обшуків у комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів махінації правоохоронці виявили печатки та документи понад 30 фіктивних фірм, документацію, серверне обладнання, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та "чорну" бухгалтерію з доказами протиправних дій.

Наразі заступнику начальника київського БТІ та його спільнику – керівнику приватної компанії повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Продовжується досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.