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Участник "Поймай барыгу" сделал контрольную закупку
Разоблачить торговца запрещенным веществом помог военнослужащий. Об этом сообщают организаторы акции "Поймай барыгу" на сайте проекта. Молодой парень подметил, что среди бойцов его подразделения распространяют наркотики. Все происходило в тылу, во время командировки военных в одну из областей страны.
Участник акции смог самостоятельно выйти на наркодилера, сразу обратился в полицию и под их руководством провел контрольную закупку.
"В контрольной закупке участвовал непосредственно я, меня построили местные ребята, которые баловались наркотиками, я втерся к ним в доверие, пообщался буквально полдня и они уже меня, мы поехали покупать. Сама закупка происходила у него в машине, он был достаточно бесстрашным, он был единственный в городе, не скрывался. Параллельно за этим всем наблюдали работники правоохранительных органов", - рассказал участник акции "Поймай барыгу" Петр.
После удачной операции военный обратился к организаторам акции «Поймай барыгу», предоставил все необходимые документы и видеоматериалы. Как только дилер был задержан, участник получил денежное вознаграждение на карту.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, акция "Поймай барыгу" действует на территории всей страны. Организаторы выплачивают деньги за разоблачение торговцев и производителей наркотиков всем, кто сотрудничает с полицией и дает доказательства открытия уголовного производства. Все условия акции выложены на сайте проекта, там также указаны расценки – наибольшую сумму, один миллион гривен, обещают за разоблачение нарколаборатории, в которой будут изъяты от тридцати килограммов тяжелых наркотиков.