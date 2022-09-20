В Грузии грабитель банка взял в заложники 12 человек

В грузинском городе Кутаисе вооруженный мужчина ворвался в банк и взял в заложники 12 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

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"Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в Кутаисе на проспекте Шота Руставели проводят оперативно-розыскные мероприятия. Начато расследование по факту нападения на одно из отделений "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника с целью терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношение боеприпасов", - говорится в сообщении.

Оперативно-следственными действиями установлено, что вооруженный человек ворвался в отделение "Банка Грузии", расположенное на проспекте Шота Руставели в Кутаисе, и взял в заложники несколько человек с целью получения большой суммы денег.

В настоящее время в здании остаются заложниками 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного увольнения.