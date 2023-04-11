В Харьковской области задержали предателей, собиравших информацию об обороне рубежей на границе с РФ (ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов, разведывавших украинские оборонные рубежи на деоккупированных территориях Харьковщины на границе с Россией. Россияне планировали диверсии и ракетно-артиллерийские обстрелы.

Как сообщили в СБУ, жители Волчанска собирали для окупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Волчанской общины. Россиян интересовала информация об обустройстве оборонных линий вдоль границы с РФ и пунктах временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции.

Кроме того, противника интересовала общественно-политическая обстановка в приграничном регионе и месторасположение пунктов выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

По данным следствия, одним из участников вражеской группы после захвата региона пошел на добровольное сотрудничество с врагом, а затем домучил и свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые предатели использовали для переписки с ФСБ. Колаборантам сообщили о подозрении. В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб в результате агентурно-оперативной работы в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ. Он пытался выявить позиции реактивной артиллерийской системы "HIMARS".