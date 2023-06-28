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Преступность
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ВАКС арестовал главу Тернопольского облсовета

вакс, взятка, тернопольская область, головко
Главу Тернопольского облсовета взяли под стражу. Фото: Википедия

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко в виде содержания под стражей. Он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.

Об этом сообщалось на заседании ВАКС 28 июня.

Если Головко внесет залог, он будет обязан:

  • прибыть в суд по каждому требованию;
  • не выезжать за пределы города;
  • не общаться с другими подозреваемыми;
  • сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронный браслет.

ВАКС также постановил заключить под стражу и заместителя главы Тернопольской областной военной администрации Игоря Демьянчука на два месяца с альтернативой залогу в размере более 800 тысяч гривен.

Напомним, понедельник, 26 июня, НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

Чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Автор:
Татьяна Гойденко