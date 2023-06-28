ВАКС арестовал главу Тернопольского облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко в виде содержания под стражей. Он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.

Об этом сообщалось на заседании ВАКС 28 июня.

Если Головко внесет залог, он будет обязан:

прибыть в суд по каждому требованию;

не выезжать за пределы города;

не общаться с другими подозреваемыми;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронный браслет.

ВАКС также постановил заключить под стражу и заместителя главы Тернопольской областной военной администрации Игоря Демьянчука на два месяца с альтернативой залогу в размере более 800 тысяч гривен.

Напомним, понедельник, 26 июня, НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

Чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.