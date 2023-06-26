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НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета и заместителей главы ОВА при получении взятки (ФОТО)
В понедельник, 26 июня, НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации при получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.
Также за эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отмечают в НАБУ, сумма неправомерной выгоды составила 5-10% отката за возврат задолженности за выполненные работы.
"Несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и помогал армии, власти все равно требовали выплатить взятку", - сообщают в НАБУ.
Там добавляют, что после передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем".
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Предварительная квалификация – ч.4 ст.368 УК Украины.
Также в ведомстве отмечают, что к расследованию этих фактов НАБУ и САП приступили по заявлению гражданина, у которого задержанные требовали деньги.
Ранее Высший антикоррупционный суд назначил 10 лет тюрьмы бывшему судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу, разоблаченному на вымогательстве и получении взятки в 150 тысяч долларов.