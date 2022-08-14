Захватчики обстреляли Сумскую область из минометов

В воскресенье утром, 14 августа, российские оккупанты обстреляли Юнаковскую общину в Сумской области из минометов, сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, было зафиксировано три "прилета", но обошлось без жертв и разрушений.

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"Сумщина. Ночь на 14 августа была тихой. А утро началось с вражеского огня. Юнаковскую общину в шесть утра россияне обстреляли из минометов", - написал Живицкий.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу российские оккупанты обстреляли два района Харькова. При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В Немышлянском районе получила ранение женщина. Повреждены троллейбусы, автомобили, выбиты окна в домах. В Новобаварском районе повреждения получили здание колледжа. Оккупанты выпустили ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.