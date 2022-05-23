Захватчики применяли химическое оружие в Киевской области

Во время зачистки в Киевской области несколько украинских защитников потерпели поражение от химического оружия россиян, сообщил боец Интернационального легиона Алексей Бобровников. военные по его взводу пострадали в результате контакта в Гостомеле с зарином, как свидетельствуют выводы украинских врачей и одна из европейских лабораторий в стране НАТО.

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Более того, украинские военные при зачистке обнаружили большое количество вражеских средств химической защиты.

"Семь человек находились в ангаре с "Мрией". Через несколько часов после операции – тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием… Откуда взялся химикат? Это мог быть "подарок", оставленный украинским военным, или в ходе боев был поврежден контейнер, в котором хранилось вещество", – говорит Бобровников.

По его словам, тяжелыми симптомами среди украинских воинов были отказ почек и нарушение работы легких.

Напомним, что в апреле уже была похожая ситуация, когда в Изюмском районе российские военные зарядили РСЗО "Град" химическим веществом, после чего открыли огонь по населенным пунктам Изюмского района. У пострадавших проявились следующие симптомы: покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания и обморок.