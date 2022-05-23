Загарбники застосовували хімічну зброю на Київщині

Під час зачистки у Київській області кілька українських захисників зазнали ураження від хімічної зброї росіян, повідомив боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровников. військові із його взводу постраждали внаслідок контакту у Гостомелі із зарином, як свідчать висновки українських лікарів і одна з європейських лабораторій у країні НАТО.

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Більше того, українські військові під час зачистки виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту.

"Семеро людей перебували в ангарі з "Мрією". Через декілька годин після операції – нудота, набряки, проблеми із сечовипусканням… Звідки взявся хімікат? Це міг бути "подарунок", залишений українським військовим; або в ході боїв був пошкоджений контейнер, в якому зберігалася речовина", – каже Бобровников.

За його словами, найважчими симптомами серед українських вояків були відмова нирок та порушення роботи легенів.

Нагадаємо, що у квітні вже була подібна ситуація, коли в Ізюмському районі російські військові зарядили РСЗВ "Град" хімічною речовиною, після чого відкрили вогонь по населеним пунктам Ізюмського району. У потерпілих проявилися наступні симптоми: почервоніння очей, нудота, блювання, порушення дихання і непритомність.