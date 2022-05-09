Житель Румынии незаконно вывозил заграницу украинцев за $5000, - Генпрокуратура

Гражданин Республики Румыния организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев. Свои услуги оценивал в 5000 долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что 6 мая мужчина планировал незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных украинцев на собственном автомобиле. При прохождении паспортного контроля в МЧП "Порубное" в Черновицкой области, предъявил работнику ГПСУ для проверки паспорта двух своих пассажиров, выданных на посторонних лиц – граждан Румынии. Свои услуги оценивал в 5000 долларов США с человека.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львове 7 мая полиция задержала мужчину, организовавшего нелегальную переправку мужчин через границу в страны Евросоюза, требуя за эту услугу 7 тысяч долларов. Злоумышленник снабжал мужчин необходимыми фальшивыми документами, позволявшими им беспрепятственно уехать за границу.